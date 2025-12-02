Balance positivo y cierre de los Talleres Capacitarte 2025 en El Bolsón

El intendente Bruno Pogliano y la delegada provincial Natalia Aguilar presentaron el balance de los Talleres Capacitarte 2025, que en El Bolsón alcanzaron 62 propuestas y más de 400 participantes, integrando a vecinos de localidades cercanas. El programa, que sumó 975 capacitaciones en toda la provincia, combina formación en oficios, actividades recreativas y espacios de integración. El cierre será este jueves con una exposición y venta abierta a la comunidad.





El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Municipio, encabezada por el intendente Bruno Pogliano junto a la delegada provincial del Ministerio de Desarrollo Humano, Natalia Aguilar, quienes convocaron a la comunidad a participar del evento y presentaron un balance institucional de la iniciativa.





Según detallaron las autoridades, El Bolsón desarrolló 62 talleres, una de las cifras más altas de la provincia, con propuestas distribuidas también en El Manso, El Foyel, Río Chico, Mamuel Choique y Ñorquincó.





La edición 2025 combinó capacitaciones recreativas, deportivas y formativas, incluyendo siete talleres destinados a adultos mayores en la localidad. A nivel provincial, el programa cerró con 975 capacitaciones, de las cuales 442 fueron orientadas a oficios con rápida salida laboral y 533 a actividades recreativas y deportivas, fortaleciendo el acceso a herramientas de formación, contención y participación comunitaria.





Durante la conferencia, el intendente Pogliano destacó que el programa “brinda oportunidades concretas en un contexto económico complejo, fortaleciendo la empleabilidad y acompañando el desarrollo personal y laboral de los vecinos”.





Aguilar, por su parte, remarcó la articulación con organizaciones comunitarias, municipios y comisiones de fomento, así como el rol del programa en el impulso de pequeños emprendimientos y oficios locales.





El cierre de Capacitarte 2025 incluirá una exposición y venta en la que los talleristas y alumnos presentarán los trabajos realizados durante el año, visibilizando el proceso de aprendizaje y producción desarrollado en cada espacio.