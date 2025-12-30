BANCO PATAGONIA ACOMPAÑA A LOS REYES MAGOS CON LOS MEJORES BENEFICIOS









Para este Día de Reyes, desde el 2 de enero y hasta el 5 de enero, Banco Patagonia acompaña con beneficios de hasta 30 % de descuento con tarjeta de crédito y débito Visa en las jugueterías Hermes, Final Fantasy, Giro Didáctico, Casa Sánchez, Muebles Art y Jumbo Express.

Y además, para acompañar el festejo, Banco Patagonia tiene beneficios especiales todos los días.

· Havanna, todos los días. hasta 30 % de descuento, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard

· Rapanui, sábado y domingo, hasta 25 % abonando con tarjeta de crédito Visa, y si el cliente es Plan Sueldo y Jubilados, hasta 30 %

· Tren Patagónico, todos los días, con tarjeta de crédito Visa. 3 cuotas sin interés

· Supermercados Todo, los jueves, hasta 30 % de descuento abonando con tarjeta de crédito Visa

· La Anónima, los jueves, hasta 30 % abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard

· Cooperativa Obrera, los sábados, hasta 30 % abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard

· Carrefour los miércoles, hasta 30 % abonando con Visa Crédito y Débito, y tarjetas Mastercard y Amex

· Cines, teatros y espectáculos, todos los viernes, hasta 25 % de descuento, abonando con Visa débito y crédito

· Combustibles, todos los jueves, 20 % de descuento, y acreditando sueldo, hasta el 25 % abonando con Visa débito y crédito

· Carlos Isla, los martes, hasta 15 % y 3 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard

Y además, en la tienda ClubPatagonia (www.clubpatagonia.com.ar), el cliente descubrirá los mejores productos abonando con puntos o puntos y pesos, para toda la familia.