BANCO PATAGONIA ACOMPAÑA A LOS REYES MAGOS CON LOS MEJORES BENEFICIOS

Para este Día de Reyes, desde el 2 de enero y hasta el 5 de enero, Banco Patagonia acompaña con beneficios de hasta 30 % de descuento con tarjeta de crédito y débito Visa en las jugueterías Hermes, Final Fantasy, Giro Didáctico, Casa Sánchez, Muebles Art y Jumbo Express.
Y además, para
acompañar el festejo, Banco Patagonia tiene beneficios especiales todos los
días.
·
Havanna, todos los días. hasta 30 % de descuento, abonando con tarjetas de
crédito Visa y Mastercard
·
Rapanui, sábado y domingo, hasta 25 % abonando con
tarjeta de crédito Visa, y si el cliente es Plan Sueldo y Jubilados, hasta 30 %
·
Tren
Patagónico, todos los días,
con tarjeta de crédito Visa. 3 cuotas sin interés
·
Supermercados
Todo, los jueves, hasta 30 %
de descuento abonando con tarjeta de crédito Visa
·
La
Anónima, los jueves, hasta 30
% abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard
·
Cooperativa
Obrera, los sábados, hasta 30
% abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard
·
Carrefour los miércoles, hasta 30 % abonando con Visa
Crédito y Débito, y tarjetas Mastercard y Amex
·
Cines,
teatros y espectáculos, todos
los viernes, hasta 25 % de descuento, abonando con Visa débito y crédito
·
Combustibles, todos los jueves, 20 % de descuento, y acreditando sueldo, hasta el 25 % abonando
con Visa débito y crédito
·
Carlos
Isla, los martes, hasta 15 % y
3 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard
Y además, en la tienda ClubPatagonia (www.clubpatagonia.com.ar), el
cliente descubrirá los mejores productos abonando con puntos o puntos y pesos,
para toda la familia.
