Bariloche, única sede latinoamericana en el Mundial de Motocross 2026





Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, se presentó oficialmente a San Carlos de Bariloche como nueva sede del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP), que se disputará los días 7 y 8 de marzo de 2026. Será la única fecha del calendario en América Latina, posicionando a la ciudad y a Río Negro en la agenda internacional del deporte motor.









El regreso del Mundial de Motocross al sur del país marca un nuevo capítulo para la región y consolida a Bariloche como sede de eventos internacionales de primer nivel, con impacto directo en la actividad turística, cultural y económica.





Weretilneck destacó la magnitud del evento y su valor estratégico para la Provincia: “El motocross es una categoría mundial que tiene una sola fecha en América Latina, y esa fecha es Bariloche. Esa es la dimensión de lo que estamos logrando”.





Remarcó que la competencia contará con corredores de 80 países, cobertura periodística internacional y horas de transmisión global: “Desde el punto de vista de la promoción y la jerarquización del destino, es uno de los hechos más importantes de los últimos años”.









El Gobernador subrayó además el desafío de sostener la excelencia para que Bariloche quede de manera permanente en el calendario mundial: “No se trata solo del 7 y 8 de marzo, sino de que este evento vuelva todos los años. Para eso tenemos que sacarnos un 10, y lo vamos a lograr entre todos”, aseguró, y confirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de todas sus áreas para garantizar el desarrollo del evento con los más altos estándares.





El organizador general del MXGP en Argentina, David Eli, valoró el acompañamiento de la Provincia y el potencial del destino: “Este evento cumple 10 años en la región y Bariloche tiene todo para estar a la altura. El domingo habrá horas de transmisión en vivo para todo el mundo, mostrando la ciudad y su entorno”. Afirmó que el desafío es grande, pero que “hay empuje, trabajo y compromiso para dejar bien alto el prestigio de Bariloche y de la Argentina”.





El Intendente de Bariloche, Walter Cortés, puso el acento en el impacto económico y social del Mundial: “Traer un evento de esta magnitud le deja un saldo positivo a la ciudad. Genera trabajo, movimiento en hoteles, gastronomía y comercios, y nos permite seguir posicionando a Bariloche como una ciudad de eventos, especialmente en temporada baja”.





Por su parte, el Director Ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín, remarcó el valor promocional del MXGP: “Es una oportunidad enorme para poner a Bariloche y a Río Negro en una vidriera internacional. Nos hace jugar en las grandes ligas, con millones de visualizaciones, miles de periodistas acreditados y un alcance que muy pocos eventos tienen”. Señaló además que este tipo de logros son posibles “solo con trabajo conjunto entre el sector público y privado”.













El Presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano, destacó la historia y la mística del motocross en la ciudad: “Bariloche era el lugar natural para este evento. Hay una mística que viene de décadas atrás y que hoy vuelve a ponerse en valor”. Subrayó que el Mundial “va a mover la economía local y es clave para una ciudad que quiere proyectarse y mirar hacia adelante”.





El MXGP tendrá transmisión en vivo a nivel mundial y una amplia cobertura en medios y plataformas digitales, convirtiéndose en una vidriera internacional para Bariloche, Río Negro y toda la Patagonia, con efectos que trascienden el evento y proyectan a la región a largo plazo.