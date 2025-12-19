El Bolsón: finalizan pasarela y avanzan obras en ANPRALE





El Gobierno de Río Negro finalizó una de las pasarelas peatonales en sectores estratégicos del al Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE) y avanzó con la licitación de tres portales de acceso, con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck. Las obras mejoran la seguridad, el ordenamiento turístico y fortalecen la conservación ambiental.









La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro finalizó la construcción de una pasarela peatonal en el sector Hue-Nain en El Bolsón, mejorando de manera concreta el acceso a ANPRALE. Esta obra garantiza cruces seguros durante todo el año, incluso en épocas de crecida, y fortalece la conexión entre la comunidad, el turismo y uno de los entornos naturales más emblemáticos de la provincia.

























Además, hoy Weretilneck encabezó la apertura de sobres para la construcción de tres portales de acceso al área protegida, una obra estratégica para el ordenamiento, la conservación ambiental y el turismo responsable. La inversión total del plan integral alcanza los $1.500 millones e incluye infraestructura, equipamiento y tecnología para el fortalecimiento del ANPRALE.





















“Es clave que estas obras permitan un tránsito seguro, tanto para residentes como para turistas, respetando protocolos y promoviendo el cuidado del ambiente”, afirmó Weretilneck durante el anuncio.













Los portales de acceso estarán ubicados en Confluencia, Hue-Nain y el Camping Municipal, y contarán con oficinas de registro y control de acceso, áreas administrativas, comedor, pañol para mantenimiento de maquinaria y equipamiento, además de baños y cocina con depósito. El diseño contempla sistemas constructivos en seco, elevación sobre bases aisladas para minimizar el impacto ambiental, alta durabilidad, bajo mantenimiento y confort térmico mediante tecnología SIP.





El Gobernador también anticipó que el plan integral prevé la compra de vehículos para los guardas ambientales, la instalación de una red de comunicación y la construcción de módulos habitacionales, fortaleciendo las condiciones de trabajo, el control del área y la prevención de incendios. “El área tiene más de 65 mil hectáreas, muchísima biodiversidad y un alto nivel de uso turístico. Contar con infraestructura y equipamiento adecuado es clave para cuidarla”, señaló.









Finalmente, Judith Jimenez, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, remarcó la importancia del trabajo articulado con otras áreas del Estado y el municipio, así como el uso de herramientas tecnológicas como el registro online de visitantes, que permite mejorar la seguridad, el ordenamiento y la gestión ambiental en uno de los espacios naturales más visitados de la Comarca Andina.





Acompañaron la jornada el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el presidente del Concejo Deliberante local, Agustín Guasco.