Robo con engaño en un hostel céntrico de El Bolsón









Dos hombres pidieron agua caliente y aprovecharon una distracción para llevarse un celular

Un insólito robo ocurrió durante el fin de semana en un hostel céntrico de El Bolsón. Dos hombres ingresaron al lugar mientras se desarrollaba un cumpleaños y, mediante un ardid, lograron distraer al personal para sustraer un teléfono celular que se encontraba sobre la barra. El hecho fue relatado por el propietario del establecimiento, Enrique Kroczek , quien explicó cómo actuaron los delincuentes.

El engaño

Según contó Kroczek , los dos sujetos ingresaron al lugar preguntando si vendían bebidas alcohólicas.

“Estaban en un cumpleaños. Entraron dos flacos a ver si vendíamos algo para beber y les dijeron que no, que estaban en un cumpleaños”.

Ante la negativa, uno de ellos cambió el pedido y solicitó agua caliente para un termo que llevaba en la mochila.

“Le dijo: ‘¿Me das agua caliente?’. Sacó un termo de la mochila y cuando fueron a buscar el agua caliente, agarraron el celular que estaba en la barra y se fueron”.

Cámaras de seguridad y advertencia

De igual manera, el propietario del hostel destacó que cuenta con registros fílmicos del momento en que los sospechosos ingresan al establecimiento, así como también del instante en que concretan el engaño y se llevan el teléfono.

Kroczek explicó además que los movimientos de estas personas quedaron registrados en cámaras de seguridad de viviendas cercanas, lo que permitiría seguir su recorrido por el barrio.

El dueño del hostel aseguró que se trataría de individuos conocidos en el ambiente local y les pidió públicamente que devuelvan el celular sustraído.

“Quedaron filmados cuando entran, cuando hacen el engaño y también en cámaras de vecinos. Son personajes conocidos en el ambiente, así que les pedimos que devuelvan lo que se llevaron antes de tener que escracharlos en los medios regionales”.

Mientras tanto, el material registrado por las cámaras es utilizado para avanzar en la identificación formal de los autores del hecho ocurrido en pleno centro de la localidad.