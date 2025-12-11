Calendario escolar 2026: cartografiar la educación para el futuro.



La aprobación del calendario escolar marca un camino para las escuelas rionegrinas. Las clases iniciarán el 2 de marzo en el período común y el 18 de febrero en el período RIE, y en ambos períodos concluirá el 18 de diciembre, permitiendo organizar y acompañar las trayectorias educativas.





Este calendario pone en el centro a los/as estudiantes, fortaleciendo la articulación, la innovación pedagógica y la construcción de un mapa compartido entre todos los niveles y escuelas, para sumar oportunidades y acompañar cada recorrido educativo.





Conocé más en educacion.rionegro.gov.ar