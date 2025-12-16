Carnicería Néstor: expectativas, precios y alternativas para la mesa navideña en la Comarca

En la antesala de Navidad y Año Nuevo, las familias comienzan a definir qué compartir en la mesa: platos fríos, carnes al horno o algún clásico asado. En ese contexto, Carnicería Néstor, comercio de referencia en la Comarca Andina, ya percibe el movimiento previo a las fiestas y busca adaptarse a la realidad económica actual.





“Estamos esperando que la gente salga a comprar. Los precios están más o menos acomodados porque la situación económica está un poquito difícil”, explicó Néstor , y remarcó que desde el comercio se está haciendo un esfuerzo para sostener valores estables. “Tratamos de hacer un poquito menos de margen para llegar al público y entender lo que está pasando en general”, señaló.





Al referirse a una de las carnes más tradicionales de estas fechas, detalló que el cordero se comercializa principalmente por unidad. “Un cordero promedio es de unos 10 kilos y hoy se consigue entre 150 y 190 mil pesos, según el lugar y la calidad”, indicó, aclarando que puede haber precios algo menores en animales más chicos.





Consultado sobre la situación sanitaria, advirtió que las altas temperaturas y la sequía generan complicaciones. “Con este calor, el neneo es como un chocolate para el cordero. Apura los tiempos y aparecen brotes de sarna, lo que frena la faena”, explicó, lo que podría impactar en la disponibilidad y en los precios.





En el caso del chivito, Néstor señaló que se trata de una producción más limitada. “Es muy de época, pesa poco, cuesta mucho criarlo y cuidarlo. Por eso es algo muy especial”, expresó. Actualmente, los chivitos pesan entre 8 y 10 kilos y se comercializan a valores que rondan los 21 a 22 mil pesos por kilo.





Respecto a las preferencias de los clientes, destacó que para Navidad predomina la mesa fría. “Peceto, lengua, lechón frío, arrollados de pollo. No es un día de muchísimo asado. El clásico vitel toné se está encargando mucho”, comentó.

Pensando en quienes no pueden acceder a un cordero entero, remarcó que hay múltiples alternativas. “Queremos llegar a la gente y agradecer a los clientes que nos compran todo el año. Hay opciones accesibles para que todos tengan algo en la mesa”, sostuvo, mencionando precios desde 7 u 8 mil pesos en chorizos y otras carnes no tradicionales de buena calidad.

En cuanto a las formas de pago, el comerciante explicó que se adaptan a cada cliente. “Damos cuotas con tarjeta, débito, efectivo… se va buscando la vuelta porque no hay mucha plata”, afirmó.





Finalmente, anunció un horario especial de atención para las fiestas: “Vamos a estar de 8 de la mañana a 10 de la noche”, dijo, y dejó un mensaje claro para la comunidad: “Cuidar el tema del fuego, ser responsables, porque un descuido puede generar incendios que nos perjudican a todos”.





Carnicería Néstor se encuentra en un punto estratégico de El Bolsón, siendo un verdadero termómetro social del consumo en los barrios y el centro de la localidad, en un contexto donde el objetivo principal es que ninguna mesa quede vacía en una fecha tan significativa.