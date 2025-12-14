Carta de lectores: Una ambulancia para El Foyel, un reclamo que no admite más demoras

Soy lector interactivo de Noticias del Bolsón y recurro a este espacio para visibilizar una situación que venimos reclamando desde hace más de siete meses sin obtener respuestas.

Esta preocupación ya fue planteada oportunamente en el Hospital de El Bolsón y también denunciada ante el DAPA. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. La sensación es que el reclamo fue ignorado y que se está esperando a que ocurra una tragedia para recién entonces actuar.

A esta falta de respuestas se suma un pedido formal realizado por vecinos del paraje El Foyel, dirigido al Centro de Salud y al Comisionado del Manso, donde se solicita la disponibilidad permanente de una ambulancia en la zona. El pedido no es caprichoso: en el paraje viven personas adultas mayores, vecinos con enfermedades crónicas y población considerada de riesgo. Los tiempos de traslado tanto desde El Manso como desde El Bolsón superan ampliamente lo razonable para atender una emergencia médica.

En la nota, los vecinos también solicitan que se convoque a una reunión para buscar, de manera comunitaria, una solución a esta problemática. Firmaron el pedido, Jesús Bilchi, José Méndez Bilchi, Ardy Bilchi, Nathalie Flores, Gabriel Gluso, entre otros vecinos que comparten la misma preocupación.

Ojalá este reclamo llegue a muchas personas y, sobre todo, a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. No se puede seguir mirando para otro lado cuando está en juego la salud y la vida de vecinos y vecinas. Las advertencias ya fueron hechas; ahora hace falta voluntad y acción concreta.

Como comunidad, merecemos ser escuchados y contar con respuestas antes de que sea demasiado tarde.



