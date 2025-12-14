Carta de lectores: Una ambulancia para El Foyel, un reclamo que no admite más demoras

Esta preocupación ya fue planteada oportunamente en el
Hospital de El Bolsón y también denunciada ante el DAPA. Sin embargo, hasta el
día de hoy no se ha hecho nada. La sensación es que el reclamo fue ignorado y
que se está esperando a que ocurra una tragedia para recién entonces actuar.
A esta falta de respuestas se suma un pedido formal
realizado por vecinos del paraje El Foyel, dirigido al Centro de Salud y al
Comisionado del Manso, donde se solicita la disponibilidad permanente de una
ambulancia en la zona. El pedido no es caprichoso: en el paraje viven personas
adultas mayores, vecinos con enfermedades crónicas y población considerada de
riesgo. Los tiempos de traslado tanto desde El Manso como desde El Bolsón
superan ampliamente lo razonable para atender una emergencia médica.
En la nota, los vecinos también solicitan que se convoque a
una reunión para buscar, de manera comunitaria, una solución a esta
problemática. Firmaron el pedido, Jesús Bilchi, José Méndez Bilchi, Ardy Bilchi, Nathalie
Flores, Gabriel Gluso, entre otros vecinos que comparten la misma preocupación.
Ojalá este reclamo llegue a muchas personas y, sobre todo, a
quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. No se puede seguir
mirando para otro lado cuando está en juego la salud y la vida de vecinos y
vecinas. Las advertencias ya fueron hechas; ahora hace falta voluntad y acción
concreta.
Como comunidad, merecemos ser escuchados y contar con
respuestas antes de que sea demasiado tarde.
