CHOLILA SIN AGUA | El malestar de los vecinos frente a una crisis que no da tregua

Mientras las temperaturas suben y la temporada turística avanza, la paciencia de los vecinos de Cholila se agota. La falta de suministro de agua potable ha dejado de ser un problema intermitente para convertirse en una crisis habitacional y sanitaria que afecta a gran parte de la localidad.





Una situación insostenible

No es solo la falta de presión; hay barrios que pasan días enteros sin una gota. Esta realidad afecta directamente la calidad de vida de las familias, la higiene básica y el funcionamiento de los comercios locales que intentan sostener la economía del pueblo.





¿Qué reclaman los vecinos?





Falta de inversión: El sistema de captación y distribución ha quedado obsoleto ante el crecimiento de la población.





Respuestas oficiales: Exigen un plan de contingencia claro y obras de infraestructura a largo plazo, no "parches" temporales.





Prioridades: En una localidad rodeada de recursos naturales, resulta paradójico y doloroso que el acceso al agua no esté garantizado para su gente.





Voces del pueblo

"No podemos seguir así. Tengo hijos chicos y tengo que andar pidiendo agua mineral hasta para cocinar", comenta una vecina del sector. El sentimiento es generalizado: hartazgo e impotencia.





El agua es un derecho humano básico, no un lujo. Los vecinos de Cholila merecen vivir con dignidad y contar con servicios esenciales que funcionen.





¡HACÉ OÍR TU VOZ!

¿Cómo está la situación en tu barrio? Dejanos tu comentario para visibilizar qué sectores están más afectados. Compartí esta publicación para que el reclamo llegue a las autoridades provinciales y municipales.