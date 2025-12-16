Continúa la sesión plenaria en la Legislatura para evaluar el paquete impositivo

Uno de los temas es el impositivo, previsto en el proyecto de ley N°1570/2025, que reza: “Se modifica la Ley Impositiva Anual incluyendo en un mismo cuerpo legal montos imponibles y alícuotas que estarán vigentes durante el Ejercicio Fiscal 2026 para los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos, Loterías, Rifas, Automotores, Tasas Retributivas de Servicios, Incentivos y Bonificaciones, Beneficios Impuesto a los Automotores e Inmobiliario Línea Sur 2026, Impuesto a los Automotores -denuncia de venta registral-, Régimen Declarativo de Incorporación de Mejoras”.





En otro plano, otro de los puntos que se lleva todas las miradas es el Presupuesto Provincial 2026. Hubo reunión de plenaria de comisiones ayer, y también sigue hoy, con la presencia de gran parte del gabinete de ministros.





El proyecto contempla un presupuesto total aproximado de 3,3 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento respecto del ejercicio anterior, en línea con la inflación prevista. Se trabajó con un tipo de cambio de referencia de 1.423 pesos, una variación interanual del 10,1 por ciento y una proyección de crecimiento del PBI del 5%.





Puntos de interés





Están para tratar el proyecto de Ley Nº 733/2024, “Establece que los conductores de vehículos automotores que hayan ocasionado un siniestro vial en ocasión de consumo de alcohol, estupefacientes y/o conductas irregulares graves, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos en que éste haya incurrido para su atención médica asistencial y de terceros afectados”. Asimismo, se evaluará la propuesta de crear el Observatorio Provincial de Arbolado Público en la Provincia de Río Negro.

El debate comenzó ayer, y pasó a un cuarto intermedio que continuará este martes por la tarde.La Legislatura de Río Negro sigue trabajando en distintos proyectos. En este sentido, continúa la sesión plenaria de planificación que comenzó durante el lunes y pasó a un cuarto intermedio para este martes desde las 15.