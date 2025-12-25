Corte preventivo de energía en El Bolsón por alerta meteorológica y riesgo de incendios





La medida fue solicitada por el SPLIF y será ejecutada por EDERSA este viernes por la tarde. Afectará a varios sectores de la localidad y tiene como objetivo reducir el riesgo de siniestros forestales ante la llegada de un frente frío con vientos fuertes.

Ante el ingreso de un frente frío previsto para este viernes, que traerá consigo condiciones de alerta meteorológica, el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas la prohibición total del uso de fuego al aire libre y la solicitud de un corte preventivo del suministro eléctrico.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde al riesgo elevado de incendios forestales que generan los vientos intensos, y aclararon que, como en otras ocasiones, la situación será evaluada de manera permanente. “Iremos evaluando si es o no necesario, ya que ello depende de que ingresen lluvias considerables”, indicaron.

En este contexto, EDERSA informó oficialmente a sus clientes que, por pedido expreso del SPLIF El Bolsón y con autorización previa del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se realizará un corte de energía preventiva este viernes 26 de diciembre, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El corte afectará instalaciones de media y baja tensión y alcanzará a los siguientes sectores:

Mallín Ahogado

Villa Turismo

Cerro Amigo

Loma del Medio

Costa del Río Azul

Desde la empresa aclararon que los horarios y las zonas afectadas podrán modificarse en función de las condiciones del momento y de los análisis que realicen el SPLIF u otras autoridades competentes.

Asimismo, EDERSA informó que, una vez autorizada la restitución del servicio, se realizará un recorrido minucioso de todas las instalaciones antes de normalizar el suministro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios y de la comunidad. Por este motivo, el corte podría extenderse más allá del horario previsto.

Finalmente, la empresa solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios para reducir las molestias que esta medida preventiva pueda ocasionar, remarcando que se trata de una acción orientada a proteger a la población y al entorno natural ante un escenario de alto riesgo.