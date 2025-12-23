Cuándo comienza el receso en la administración pública de Río Negro

En este marco, las licencias anuales por vacaciones correspondientes al presente año serán acordadas al personal durante el período establecido precedentemente con carácter obligatorio. Las licencias que superen dicho plazo podrán ser otorgadas, en lo que excediere, en el período que determine el/la titular de la jurisdicción de revista del agente, debiendo utilizarse preferentemente el lapso que media entre la finalización del receso y el día 15 de marzo de 2026.





Hay varias aclaraciones en la mencionada norma legal. Los/as agentes que a la fecha de inicio del receso hubieren hecho uso de su licencia anual ordinaria, cumplirán con sus tareas y horarios habituales. Asimismo, aquellos/as agentes a los que le correspondan menor cantidad de días de licencia que los del receso establecido en el Artículo 1º, deberán reintegrarse a sus funciones a la finalización de su licencia.





Quedan exceptuados de las disposiciones del presente Decreto los organismos y dependencias de la administración pública provincial que presten servicios directos a la comunidad o que por la naturaleza de los mismos no pudieren ser interrumpidos. En estos casos, los titulares dispondrán la modalidad del otorgamiento de las licencias al personal a su cargo, ajustándose en lo posible a la pauta prevista en el párrafo final relacionada con las licencias.





En el período de receso quedarán suspendidos los plazos legales administrativos durante el receso general dispuesto los que se reiniciarán de pleno derecho a su finalización. Podrán exceptuarse los organismos que así lo estimen, por resolución expresa de su titular.





El argumento que sostiene esta decisión es que anualmente la actividad estatal se ve reducida a partir de los últimos días del mes de Diciembre y hasta la finalización del mes de Febrero, debido a que la mayoría de los agentes públicos hacen uso de la licencia anual en este período; y por ende resulta conveniente concretar el otorgamiento de licencias en el período coincidente con la merma de actividad para que, una vez transcurrido el mismo, vuelva a funcionar a pleno la totalidad de la administración.





Además, dentro de la norma administrativa se pone de manifiesto que la concentración de las licencias en un período de receso administrativo, ha evidenciado ahorros y otros beneficios para el funcionamiento de la administración pública.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó recientemente del Decreto Nº 1.085 disponiendo el receso general de la administración pública provincial desde el 2 de enero de 2026 y hasta el día 31 de enero de 2026 inclusive, de acuerdo a lo publicado en la última edición del Boletín Oficial de Río Negro.