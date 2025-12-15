Destrozos en la plaza Eva Perón: repudio desde el área de Espacios Verdes del Municipio













Una camioneta ingresó al predio y realizó maniobras que dañaron el parquizado y el sistema de riego. Cristian Brack calificó el hecho como “triste” y adelantó que se avanzará con las acciones correspondientes.





Durante el fin de semana se conoció un video que generó indignación en la comunidad, una camioneta pick-up doble cabina ingresó a la plaza Eva Perón y realizó maniobras conocidas como “ceros”, provocando importantes destrozos en el pasto y en la infraestructura del lugar.





En diálogo con Cristian Brack, titular del área de Espacios Verdes del Municipio, expresó su malestar por lo ocurrido y remarcó el enorme esfuerzo que implica mantener en condiciones más de 35 plazas y bulevares de la localidad, especialmente durante la temporada de verano y en un contexto de sequía.

“La verdad es triste. Cuesta mucho mantener, cuesta mucho que los espacios verdes se vean lindos, más con la sequía que hay. Encontrarnos con esto el fin de semana es muy doloroso”, señaló Brack. Y agregó: “No es solo que rompen el pasto, también rompen toberas y caños. Donde arranca la tobera, arranca el caño”.





El funcionario explicó que este tipo de hechos no son aislados y que situaciones similares también se registran en los bulevares, donde personas manipulan y rompen de manera intencional los pasadores del sistema de riego. “Hay gente que no le interesa cuidar nada. Si no nos cuidamos entre todos, es muy difícil”, lamentó.





Consultado sobre la posibilidad de identificar al responsable, Brack indicó que, si bien en el video no se observa la patente, se trata de un vehículo fácilmente reconocible. “Por la cantidad de cámaras que hay en la zona céntrica, tanto públicas como privadas, creemos que se puede identificar”, sostuvo, aunque aclaró que el tema deberá ser abordado por las autoridades correspondientes.





Respecto a las acciones legales, confirmó que el Municipio avanzará con la denuncia. “Hay un área legal que se va a encargar y se va a hacer lo que se tenga que hacer. A nosotros nos duele porque vemos el esfuerzo de los trabajadores todos los días, con 30 grados de calor, cortando el pasto y manteniendo los espacios”, expresó.





En cuanto a los costos de los daños, Brack detalló que una tobera puede rondar actualmente entre los 30.000 y 40.000 pesos, aunque el perjuicio económico se incrementa considerablemente si se rompe el caño principal. “Ahí hay que levantar todo, excavar, cambiar caños, mangueras, y después recuperar el pasto, que hoy cuesta muchísimo por el clima”, explicó.





Finalmente, el titular de Espacios Verdes también se refirió a reclamos vecinales por el horario de corte de pasto. Aclaró que los bulevares se mantienen una vez por semana y que los horarios dependen de la disponibilidad y el estado de los tractores. “Es todo charlable. Si hay un problema de salud, es entendible y se puede acomodar. Pero no es lo mismo que no poder dormir la siesta”, concluyó.





Desde el área municipal reiteraron el pedido de conciencia y responsabilidad para cuidar los espacios públicos, que son de uso y disfrute de toda la comunidad.