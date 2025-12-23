Detectan un caso positivo de tos convulsa en El Bolsón





Se trata de un bebé de 12 meses con el esquema de vacunación completo. Desde Salud destacaron que la inmunización fue clave para evitar un cuadro grave y reforzaron el llamado a completar las vacunas.

Un caso positivo de tos convulsa fue confirmado en las últimas horas en la localidad de El Bolsón. El diagnóstico corresponde a un niño de 12 meses de edad, quien tenía todas las vacunas al día, lo que permitió que la enfermedad se manifestara de manera leve y sin complicaciones.

Según informaron fuentes oficiales, el bebé transitó la enfermedad en su domicilio, presentando únicamente tos persistente, sin necesidad de derivación ni internación. “Lo pasó tranquilamente al estar vacunado. Si no hubiese estado vacunado, el panorama podría haber sido muy distinto”, señalaron desde el equipo de salud que realizó el seguimiento del caso.

La profesional interviniente decidió activar los protocolos sanitarios correspondientes y solicitar los estudios de laboratorio, especialmente ante el aumento de casos de tos convulsa que se viene registrando a nivel nacional. El resultado confirmó el diagnóstico positivo.

Desde el área de Salud también llevaron tranquilidad a la comunidad, al indicar que los contactos estrechos del niño, principalmente en el jardín, cuentan con el esquema de vacunación completo y no han presentado síntomas hasta el momento.

¿Qué es la tos convulsa?

La tos convulsa, también conocida como coqueluche, es una enfermedad respiratoria aguda y altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar.

En sus primeras etapas puede confundirse con un resfrío común, ya que comienza con secreción nasal, estornudos, fiebre leve y tos leve. Sin embargo, con el correr de los días puede evolucionar hacia episodios intensos y repetidos de tos, que en los casos más graves provocan dificultad para respirar, vómitos o pausas respiratorias.

¿Cómo se detecta?

La detección se realiza a partir de la evaluación clínica y la confirmación mediante estudios de laboratorio, especialmente cuando hay tos persistente o antecedentes de contacto con casos confirmados. Ante la sospecha, el sistema de salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos.

Riesgos en niños no vacunados

Los profesionales advierten que la tos convulsa puede ser muy peligrosa en bebés y niños pequeños que no están vacunados, especialmente en menores de seis meses. Entre las complicaciones más graves se encuentran:

Dificultad respiratoria y episodios de apnea

Neumonía

Convulsiones

Daño neurológico

Riesgo de muerte en los casos más severos

Por este motivo, remarcan que la falta de vacunación puede cambiar drásticamente la evolución de la enfermedad, transformando un cuadro leve en uno potencialmente grave.

La vacunación, la principal herramienta de prevención

Desde Salud subrayaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la tos convulsa y, en caso de contagio, reducir significativamente la gravedad del cuadro, como ocurrió en este caso en El Bolsón.

El calendario nacional de vacunación incluye dosis obligatorias y gratuitas para bebés, niños, adolescentes, adultos y personas gestantes, con el objetivo de proteger tanto a quienes se vacunan como a los más vulnerables.

Llamado a la comunidad

Ante la confirmación del caso, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de:

Mantener los esquemas de vacunación completos y actualizados

Consultar de inmediato ante la presencia de tos persistente , especialmente en bebés

Evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal de salud

El caso confirmado en El Bolsón vuelve a poner en evidencia el rol clave de la prevención y la vacunación como herramientas fundamentales para el cuidado de la salud individual y colectiva.