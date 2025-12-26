Detienen a un joven por intento de hurto en una galería comercial. Esquel











Un joven de 18 años fue demorado este jueves por la tarde tras ser sorprendido intentando sustraer prendas de vestir de un local comercial ubicado en la Galería El Sol, sobre avenida San Martín al 2500.





El procedimiento se inició alrededor de las 19:45 horas, luego de un llamado anónimo al 911 Emergencias, en el que se alertaba sobre la presencia de un masculino que estaría robando elementos dentro de una tienda.





Intentó escapar al notar la presencia policial





Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con las empleadas del comercio, quienes señalaron directamente al sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto intentó retirarse del local, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido en el lugar.





Durante el cacheo de seguridad, el personal policial constató que el joven llevaba tres pantalones colocados uno sobre otro y tres camperas, una de las cuales aún tenía puesta la etiqueta del comercio, confirmando así la maniobra de sustracción.





El detenido es oriundo de Chubut





El individuo fue identificado como un masculino de 18 años, con domicilio en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, quien quedó demorado por el delito de hurto en grado de tentativa.





Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que las prendas fueron restituidas al local comercial.