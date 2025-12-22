Detuvieron a un joven por agredir y amenazar a su expareja en pleno centro de El Bolsón





El jefe de la Policía local, subcomisario Víctor Escobar, confirmó que la mujer fue perseguida, amenazada con un cuchillo y embestida con un vehículo. El agresor tenía una prohibición de acercamiento y quedó en prisión preventiva.

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la madrugada del sábado en El Bolsón, cuando una mujer fue agredida y amenazada por su expareja, quien además colisionó intencionalmente el vehículo en el que se desplazaba la víctima.

Según informó el jefe de la Policía de El Bolsón, subcomisario Víctor Escobar, el hecho ocurrió alrededor de las 03.30 horas, cuando ingresó un llamado al sistema de emergencias alertando que una mujer estaba siendo atacada en la intersección de San Martín y Belgrano.

Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con la víctima, quien relató que había sido seguida por su expareja, quien la amenazó con un cuchillo y le provocó daños en su vehículo. La mujer se trasladaba en un Volkswagen Fox, mientras que el agresor lo hacía en un Renault 11, rodado con el que la habría colisionado.

Tras cometer la agresión y las amenazas, el sujeto se dio a la fuga, lo que motivó la implementación de un operativo de búsqueda. Minutos más tarde, el vehículo fue localizado en el barrio Esperanza, sobre calle La Verdad al 600 aproximadamente, donde el sospechoso fue reducido y detenido.

Escobar precisó que el agresor, de 29 años de edad y oriundo de Lago Puelo, fue trasladado a la comisaría local e imputado por los delitos de amenaza, daño y desobediencia judicial, ya que contaba con una prohibición de acercamiento vigente hacia la víctima.

El domingo por la mañana se llevó adelante la formulación de cargos y el control de acusación, instancia en la que el juez de Garantías dispuso prisión preventiva para el imputado, medida que se extenderá hasta el 21 de febrero de 2026.

Desde la Policía reiteraron la importancia de denunciar situaciones de violencia y destacaron la rápida intervención que permitió resguardar a la víctima y evitar consecuencias mayores.