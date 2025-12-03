

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. El Poder Judicial de Río Negro ha implementado medidas de acción positiva para lograr la inclusión, con concursos específicos para personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad.

En este marco, en las cuatro Circunscripciones Judiciales se desempeñan 55 personas con Certificado Único de Discapacidad, quienes cuentan con los ajustes razonables necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este proceso es acompañado por profesionales de Terapia Ocupacional del área de Gestión Humana, que brindan seguimiento continuo y asesoramiento para la adaptación de los puestos de trabajo.

La institución también desarrolla acciones de prevención de la discapacidad, acompañando a personas con enfermedades crónicas y agudas que requieren adaptaciones específicas. Actualmente hay 50 personas en seguimiento en distintos organismos, lo que permite adecuar tareas y entornos laborales según cada situación particular.

A lo largo del año se realizaron capacitaciones presenciales en Viedma sobre inclusión laboral y accesibilidad, destinadas a organismos del Poder Judicial. Participaron 201 agentes y funcionarios del Superior Tribunal de Justicia en la Escuela de Capacitación Judicial. En el Ministerio Público se capacitaron 204 personas, y el último encuentro programado para mañana permitirá alcanzar la totalidad del personal de la Primera Circunscripción.

Además, se realizaron entrevistas de seguimiento en modalidad presencial y virtual para todas las circunscripciones, y se elaboró una Guía de Procedimientos con herramientas destinadas a garantizar la accesibilidad de agentes del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades y la construcción de un entorno laboral accesible e inclusivo. El trabajo cotidiano se basa en el Modelo Social de la Discapacidad y en el marco normativo internacional, nacional, provincial y en las acordadas del Poder Judicial de Río Negro, impulsando prácticas que fortalezcan la accesibilidad comunicacional y edilicia y que aseguren la plena participación de todas las personas.

Desde el área de Terapia Ocupacional invitaron en la fecha a “reflexionar y promover una mayor comprensión sobre la discapacidad, fortalecer la defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad”.

La Acordada N° 019/2019 estableció el cupo mínimo del 4 por ciento. El Poder Judicial asumió así lo que la Ley Nacional N° 25.689 ordena cumplir a todos los organismos públicos nacionales, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos: asignar un cupo mínimo del cuatro por ciento de su planta de personal a personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para esos cargos.