Dos salidas simultáneas de Bomberos Voluntarios de El Bolsón por incendios en distintos puntos de la región

Un incendio vehicular con pérdida total y un incendio de vivienda en la zona del Paralelo 42 movilizaron a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la tarde del martes. En ambos hechos trabajaron distintas fuerzas de emergencia.

Durante la tarde, alrededor de las 16:25 horas, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir en dos emergencias casi en simultáneo, una de ellas en jurisdicción compartida con la provincia de Chubut.

Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo, Soledad Millaleo, el primer llamado alertó sobre un incendio de vivienda sobre Ruta 40 Sur, en la zona del Paralelo 42, frente al puesto policial con dirección a Villa Turismo, en el área de Golondrinas.

Ante la situación, se dio inmediato aviso a Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y, por proximidad, se solicitó el despacho de un móvil de Bomberos de El Bolsón para realizar tareas iniciales hasta la llegada del cuartel correspondiente.

Mientras se coordinaba esa intervención, se recibió un segundo llamado que informaba sobre un incendio vehicular en la entrada del barrio Luján, dentro de la localidad de El Bolsón.

En este último hecho, el vehículo resultó con daños totales, afectado en un 100% por el fuego. El rodado contaba con un solo ocupante, quien no sufrió lesiones. El primer ataque al foco ígneo fue realizado por personal del SPLIF, hasta el arribo de los Bomberos Voluntarios. También trabajó en el lugar personal policial.





Respecto al incendio de vivienda, se trató de una construcción mixta de madera y material, de aproximadamente 10 por 7 metros, que también sufrió daños totales. En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Plan Nacional de Manejo del Fuego, Policía y Bomberos Voluntarios de El Bolsón, quienes coordinaron tareas para el control y aseguramiento del lugar.

Desde el cuartel destacaron la rápida articulación entre las distintas fuerzas, fundamental para dar respuesta a dos emergencias de magnitud ocurridas al mismo tiempo.