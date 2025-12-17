Educación licitará la obra de ampliación en el CET 35 de El Manso



El próximo lunes 22 de diciembre, el área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, llevará a cabo una licitación para la ampliación de dos aulas en el CET 35 de El Manso.





En ese sentido, Infraestructura Escolar está convocando a las empresas a participar de las licitaciones. Para ello deben ingresar a https://compras.rionegro.gov.ar/ o dirigirse al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en Roca 260 de Viedma.





La ampliación del edificio, responde al incremento en la matrícula anual y con el objetivo de dar respuesta a esta situación y asegurar la continuidad del servicio educativo en un marco de calidad, se proyecta la construcción de dos nuevas aulas y un depósito de apoyo logístico.





Las aulas permitirán absorber el crecimiento de la matrícula, favoreciendo la organización pedagógica en grupos de tamaño adecuado mientras que el depósito brindará un área específica para el resguardo de mobiliario, materiales didácticos y equipamiento, liberando superficie útil en las aulas y mejorando la funcionalidad general del edificio.