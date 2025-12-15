El Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó la rendición de carpetas 2024, el presupuesto y ordenanza tributaria para el año 2026



En sesión especial y con la presencia de cinco de sus ediles, el Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó la rendición de carpetas 2024, el presupuesto y ordenanza tributaria para el año 2026. También la continuidad del trámite de regularización de tierras a una familia del pedregoso. Además se aprobaron proyectos de fraccionamiento a propuesta del ejecutivo y aporte provincial para renovar luminarias, avanzando así en la planificación administrativa, territorial y de infraestructura del municipio.









APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN 2024





En la primera sesión especial de la jornada, se aprobó las carpetas de rendición correspondientes al ejercicio 2024, luego de un tratamiento que culminó con tres votos positivos y dos abstenciones. La resolución permitió avanzar en el cierre administrativo del año.









EL CONCEJO AVALO EL PRESUPUESTO 2026





Ya en la segunda sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2026, fijando en 7.456.200.000 pesos el total de erogaciones y el cálculo de recursos para el próximo ejercicio fiscal. La norma también establece en 90 los cargos de la planta municipal para 2026, con posibilidad de ajustes por parte del Departamento Ejecutivo sin alterar el total.









ACTUALIZACION TRIBUTARIA





Seguido se sancionó la ordenanza Tributaria 2026, una actualización basada en el sistema de módulos que busca adecuar los tributos al costo real de los servicios sin trasladar de manera plena la inflación estimada del 24,8% registrada por el INDEC.









ADJUDICACION DE TIERRAS





Luego se aprobó la adjudicación en venta, en condominio, de la Parcela 1 de la Chacra 26 del Ejido 12 a favor de Teodoro Máximo Yuziuk y Mauro Andrés Juziuk, tras confirmar su continuidad en la ocupación del inmueble y contar con el aval de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. La ordenanza fija además un plazo de 180 días corridos para que los beneficiarios realicen la escrituración, con la obligación de reiniciar el trámite en caso de no cumplir con dicho período.









EL MUNICIPIO RECIBIRÁ 32 LOTES PARA USO SOCIAL





También se autorizó el fraccionamiento de la Parcela 1, Chacra 2, Sector 1 del Ejido 12, a solicitud de la familia Paladino y con proyecto del agrimensor Tobías Garate. La medida, que no implica costos para el Municipio, exige que toda la infraestructura necesaria sea provista por el desarrollador sin afectar servicios existentes y manteniendo el carácter rural del área. El proyecto, encuadrado en el Código de Planeamiento local, prevé además la obtención de 32 lotes para la Municipalidad, destinados a soluciones habitacionales o a entidades civiles sin fines de lucro.









APRUEBAN FRACCIONAMIENTO DE PARCELA





La tercera sesión especial abrió con la autorización del fraccionamiento de la Parcela 1, Chacra 14, Sector 1 del Ejido 12, a partir del proyecto presentado por el agrimensor Enzo Rossini y solicitado por los vecinos Hugo Ponce y Carmen Espinoza San Martín. La medida exige que toda la infraestructura de servicios sea provista por los propietarios sin afectar las redes existentes.









APORTE PROVINCIAL PARA RENOVAR LUMINARIAS





Por último, los concejales aprobaron aceptar el Aporte No Reintegrable de $24.691.944 otorgado por el Gobierno Provincial para financiar la renovación de luminarias en el municipio. La medida autoriza al Ejecutivo a incorporar los fondos al presupuesto vigente y ratifica al intendente César Fabián Salamín como responsable de su administración y rendición, permitiendo avanzar formalmente con la obra de modernización del alumbrado público.









1RA SESIÓN ESPECIAL





Proyectos de Ordenanza:





-Carpetas de rendición 2024. Aprobado con tres votos positivos y dos abstenciones.









2DA SESIÓN ESPECIAL





Proyectos de Ordenanza:





-Presupuesto 2026. Aprobado con cuatro votos positivos y uno negativo.





-Tributaria 2026. Aprobado por unanimidad.





-Adjudicación en venta Yuziuk. Aprobado por unanimidad.





-Proyecto de fraccionamiento. Aprobado con cuatro votos positivos y una abstención.









3RA SESIÓN ESPECIAL





Proyectos de Ordenanza:





-Fraccionamiento de Chacra identificado catastralmente como Parcela 1, Chacra 14, sector 1, circunscripción 4. Aprobado con cuatro votos positivos y una abstención.





-Aceptar en todos sus términos Resolución N°693/25 de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación. Aprobado por unanimidad