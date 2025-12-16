El Gobierno de Río Negro decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de Río Negro dispuso asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para todo el personal de la Administración Pública provincial. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador, en el marco de las facultades conferidas por la Constitución Provincial.





Según se indica en los considerandos de la norma, el objetivo de la medida es posibilitar las reuniones familiares que se realizan con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y facilitar el acercamiento de quienes, por distintas razones, residen lejos de sus seres queridos.





El decreto establece en su artículo primero el otorgamiento del asueto para ambas fechas y, en el artículo segundo, invita a los demás Poderes del Estado provincial y a los municipios rionegrinos a adherir a la disposición.





Asimismo, en el artículo tercero se convoca a los organismos que prestan servicios públicos esenciales a instrumentar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de dichas prestaciones, a fin de no afectar el funcionamiento de áreas sensibles para la comunidad.





La norma será refrendada por el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo y prevé su registración, comunicación y publicación en el Boletín Oficial. De este modo, el Ejecutivo provincial formaliza una práctica habitual en el cierre del año administrativo, con impacto en el funcionamiento de las dependencias públicas durante las vísperas de las fiestas.

