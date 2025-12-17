El Hoyo fue escenario de la inauguración de la temporada turística comarcal



La localidad de El Hoyo fue sede de la inauguración oficial de la temporada turística, en un contexto que reafirma el trabajo conjunto que desde hace varios años se viene desarrollando a nivel comarcal. Del encuentro participaron autoridades de distintas localidades de la región, consolidando una estrategia común para fortalecer el destino turístico patagónico de cara al verano.





En ese marco, se destacó la presencia de la presidenta de la recientemente creada Agencia de Desarrollo Turístico de El Bolsón, un organismo que, pese a contar con apenas una semana de conformación formal, ya exhibe avances significativos, especialmente en la articulación con el sector privado, considerado uno de los pilares fundamentales de su funcionamiento.





Durante el diálogo, la funcionaria expresó su satisfacción por compartir la apertura de temporada junto a la vecina localidad de El Hoyo, a la que definió como un aliado estratégico dentro del destino comarcal. “Estamos muy contentos. Asumimos hace muy poquito y ya estamos abordando temas centrales, como el nivel de reservas, que nos sorprendió gratamente”, señaló, remarcando que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido tanto desde el sector público como privado para posicionar la región en distintos mercados.





En relación a la promoción del destino, informó que recientemente se concretó una reunión con una agencia publicidad , que acompaña a la Agencia en la difusión turística. Este trabajo permitirá insertar la oferta regional en distintos espacios de acuerdo a los productos turísticos que se vayan desarrollando, fortaleciendo la visibilidad del Bolsón y la comarca a nivel nacional.





Si bien aún se encuentran en proceso de ordenamiento interno, en una etapa de transición que abarca los meses de enero y febrero, adelantó que los primeros relevamientos indican un nivel de reservas que podría ubicarse entre el 70 y el 75 por ciento para enero. “El equipo de estadísticas está trabajando para confirmar estos datos y así poder orientar mejor las alternativas que se ofrecen”, explicó.





La presidenta de la Agencia recordó que, pese a situaciones críticas atravesadas en el pasado reciente, como los incendios forestales, El Bolsón y la región continúan siendo destinos históricamente elegidos. En ese sentido, remarcó que el objetivo es trabajar durante todo el año y avanzar hacia una toma de decisiones conjunta, una vez que se complete la integración del sector privado dentro de la Agencia.





En cuanto a la oferta de alojamiento, detalló que existen opciones para distintos gustos y presupuestos. Los valores parten desde los 30 mil pesos por noche, con alternativas como hostels por persona, y cabañas que oscilan entre los 100 y 150 mil pesos, con capacidad para cuatro personas. “Tenemos un turismo familiar muy marcado y también un público que busca la montaña. La reapertura del área protegida Río Azul Lago Escondido nos permitirá recuperar ese segmento”, destacó.





Asimismo, celebró el retorno de turistas provenientes de Chubut y otras localidades de la región que vuelven a elegir El Bolsón para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desde la oficina de informes ubicada sobre la Ruta 40, se registra un importante movimiento de visitantes que se acercan en busca de información, un dato que consideró alentador y motivador.





Finalmente, ante las críticas que señalan al destino como “caro”, la funcionaria defendió la estructura de precios, señalando que estos se corresponden con los costos reales que afrontan los prestadores. “El Bolsón tiene una amplia oferta que permite elegir según el bolsillo de cada uno. Además, contamos con una gastronomía que ha crecido mucho y se ha transformado en un atractivo en sí mismo”, afirmó, subrayando la necesidad de sumar voluntades para seguir fortaleciendo el destino turístico comarcal.