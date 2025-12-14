El incendio en El Turbio fue declarado contenido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego

Imagen tomada por Denis Valenzuela





El foco ígneo registrado en la zona de Loma de la Chancha se mantiene controlado. Las precipitaciones y el trabajo de brigadistas permitieron reducir la intensidad del fuego.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut informó, a través del Parte Oficial Nº 10 emitido el 13 de diciembre a las 22 horas, que el incendio detectado el pasado lunes 1 de diciembre en la zona de Loma de la Chancha – El Turbio fue declarado contenido.

Desde el organismo, dependiente de la Secretaría de Bosques y a cargo del incidente, indicaron que los trabajos realizados por el personal en terreno, sumados a las precipitaciones registradas durante la noche, permitieron disminuir significativamente la intensidad del fuego y los focos activos.

La superficie afectada aún se encuentra en proceso de determinación, mientras que se confirmó que la vegetación alcanzada corresponde a matorral y bosque nativo. En cuanto al origen del incendio, el SPMF precisó que fue provocado por la caída de un rayo.

Respecto a las condiciones meteorológicas, durante la jornada de hoy se registró una temperatura máxima de 10°C, con una humedad relativa mínima del 80%. El viento sopló del sector noroeste y oeste, con intensidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas. En el puesto de comunicaciones en terreno se registraron 17 milímetros de precipitación acumulada hasta las 7 de la mañana, además de nevadas en zonas altas.

Ante este escenario favorable, se dispuso el repliegue del personal operativo que se encontraba acampando en tres sectores del área afectada. No obstante, el SPMF informó que se mantendrán guardias de rutina y personal en apresto en las bases, y que se realizarán recorridos y sobrevuelos de monitoreo cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para la jornada de mañana se prevé una temperatura máxima de 11°C, humedad relativa mínima del 85%, vientos del noroeste y oeste con ráfagas y probabilidad de nuevas precipitaciones.

En el operativo participaron diversas áreas del SPMF, junto a organismos provinciales, nacionales y locales, fuerzas de seguridad, personal de salud y pobladores de la zona, en un trabajo coordinado que permitió contener el incendio y evitar su propagación.