El insólito anuncio de Telefe que puso a Cipolletti como parte de Neuquén

El adelanto del programa de Telefe "Tierras" cometió un error respecto a la ubicación de una importante ciudad de la región. Se trata de Cipolletti. Fue previo a iniciar la emisión, cuando se anunció que el conductor recorrería un emprendimiento que fabrica mostaza de la ciudad rionegrina.





El anuncio rezaba, "Mostaza. Cipolletti, provincia de Neuquén". El adelanto despertó indignación entre vecinos de Cipolletti y reacciones en Neuquén.

El programa se dedica a recorrer localidades de todo el país que tienen propuestas gastronómicas únicas. El episodio 8 estaba apuntado a visitar una granja de productos lácteos de búfala, en Las Flores, provincia de Buenos Aires; el uso de la levadura que crece en los hongos Llao Llao en Bariloche, de la mano de científicos del Conicet; y el proceso de producción de la mostaza patagónica en Cipolletti.





La emisión del capítulo que muestra el emprendimiento en Cipolletti no cometió el mismo error del anuncio. De hecho, las publicidades en las redes sociales tampoco replicaron el accidente.

El adelanto previo a la emisión de un programa ubicó accidentalmente a la ciudad rionegrina dentro de la provincia de Neuquén.