El Turbio, Chubut. — El incendio que desde hace varios días afecta a la zona del Turbio continúa avanzando y ya consumió 3.000 hectáreas





Según informaron los responsables del operativo. Las tareas de combate se vieron favorecidas este martes por una mejora en la visibilidad, lo que permitió reanudar los vuelos de reconocimiento y transporte de brigadistas.





En diálogo con este medio, Rubén Jaramillo, jefe del Manejo del Fuego de la provincia de Chubut, explicó que la propagación del incendio se dio con fuerza durante la jornada anterior. “Ayer tuvo una corrida bastante importante, lo que hizo que la superficie afectada aumentara. Aún no tenemos un cálculo preciso, pero estimamos unas 3.000 hectáreas”, indicó.





Jaramillo detalló que el fuego avanza sobre un bosque que ya había sido afectado en 2015. “Es un bosque quemado con renuevo, pero quedó mucho material vegetal viejo, árboles caídos. Eso complejiza muchísimo las operaciones”, señaló.





La zona cuenta con cuatro campamentos dispersos, desde donde los equipos salen a diario a las líneas de fuego. Las poblaciones cercanas, aunque escasas, se encuentran resguardadas y hasta el momento no se registran evacuados.





Respecto a los recursos desplegados, Jaramillo confirmó el trabajo conjunto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF, ICE Parques Nacionales, brigadistas de Chubut y otras dotaciones especializadas. También indicó que uno de los aviones anfibios realiza operaciones en el lago Puelo, desde donde carga agua.





Solo se registró un lesionado leve: un trabajador del SPLIF que fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

















Diez medios aéreos operan en simultáneo en la región





La magnitud del fuego en El Turbio se suma a un complejo panorama de incendios en distintos puntos de la Patagonia. Manuel Pacho, coordinador de Operaciones para la región de la Agencia Federal de Emergencias, confirmó que los recursos están distribuidos en varios focos activos.





“Tenemos medios aéreos desplegados en El Turbio, en el Parque Nacional Los Alerces, en el Parque Nacional Lanín y en Loncopué, provincia de Neuquén. Es un despliegue amplio, mancomunado con todas las jurisdicciones provinciales”, explicó.





En total, la Agencia Federal de Emergencias opera 10 medios aéreos, entre ellos helicópteros y aviones anfibios. Los helicópteros cumplen doble función: transporte de brigadistas y descarga de agua mediante helibaldes, aunque las condiciones de visibilidad dificultan esta última tarea. “Esta mañana se pudo hacer un vuelo de traslado, pero trabajar con el Bambi-Bucket es muy complicado con esta neblina”, precisó Pacho.













Consultado sobre el incendio más complejo en la región, Pacho señaló que todos presentan dificultades debido a que el 100% se originó por rayos en áreas de acceso muy restringido. Sin embargo, por su extensión, el fuego del Turbio es hasta ahora el de mayor magnitud.













Recomendaciones a la población





Ambos responsables coincidieron en destacar la importancia de respetar las restricciones, evitar el ingreso a zonas próximas a los focos y mantenerse informados a través de canales oficiales.





“El trabajo de los medios aéreos depende totalmente de la seguridad y de las condiciones meteorológicas. Pedimos a la población que acompañe manteniéndose alejada de las áreas afectadas”, concluyó Pacho.