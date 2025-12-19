Emergencia ígnea: qué medidas tener en cuenta si se utiliza fuego para cocinar durante las fiestas

Desde el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) recuerdan que rige la prohibición del uso del fuego al aire libre, aunque existen excepciones estrictas solo con fines culinarios. Detallan recomendaciones clave para evitar incendios en un contexto de alto riesgo.







En el marco del Decreto Provincial N°1004/20, que establece la emergencia ígnea en Río Negro, el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió una serie de medidas de seguridad vinculadas al uso del fuego, especialmente de cara a las celebraciones de fin de año.

Si bien el artículo primero del decreto prohíbe el uso del fuego al aire libre o en sitios habilitados durante su vigencia, el artículo quinto faculta al SPLIF a disponer excepciones. En ese sentido, tras una reunión con Bomberos Voluntarios y distintas áreas del Municipio local —como Defensa Civil, Comercio y la Secretaría de Participación Ciudadana— se acordó permitir el uso de fuego únicamente con fines culinarios, siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

Entre las principales recomendaciones, se aclara que el fuego no puede utilizarse con fines recreativos ni para la quema de residuos, prácticas que continúan absolutamente prohibidas. Además, se solicita que los establecimientos turísticos cuenten con cartelería visible que informe que se trata de un destino vulnerable a incendios, con indicación de salidas de emergencia y contactos útiles.

Antes de encender fuego, es fundamental consultar el índice de peligrosidad de incendios y el pronóstico del viento. Si se registran vientos superiores a los 25 km/h, el fuego no debe realizarse. El índice diario puede consultarse a través de plataformas oficiales. También se recomienda contar con abundante agua, herramientas como palas y teléfonos de emergencia a mano.

El fogón debe estar ubicado en un lugar seguro: sin pendientes, alejado de pastizales, arbustos, árboles y tendidos eléctricos, con un radio limpio de al menos cinco metros, paredes ignífugas y altura suficiente para evitar la dispersión de chispas. Preferentemente, se sugiere que sea un espacio cerrado tipo quincho y que cada establecimiento cuente con un solo fogón habilitado. Antes de iniciar el fuego, se debe mojar abundantemente el área circundante.

Durante la cocción, se debe permanecer de manera permanente junto al fuego, vigilando chispas o material encendido, y humedecer el entorno cada diez minutos. Finalizada la cocción, el fuego debe apagarse con abundante agua hasta que no emita calor, sin trasladar restos a otros lugares, ya que podrían reactivarse.

Desde el SPLIF aclararon que las excepciones podrán suspenderse según las condiciones meteorológicas, como la continuidad de días de calor extremo, baja humedad o presencia de vientos. En casos de índice de peligrosidad extremo, no se permitirá ningún tipo de fuego, salvo en quinchos cerrados y previamente inspeccionados.

Finalmente, se recuerda que tanto el SPLIF como el Municipio cuentan con mecanismos sancionatorios ante el incumplimiento de estas normas y se recomienda, siempre que sea posible, utilizar calentadores alternativos para cocinar. Ante jornadas especialmente riesgosas, el SPLIF El Bolsón emite alertas adicionales para prestadores y vecinos.