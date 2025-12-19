Actualización del incendio en Bariloche

El Gobernador Alberto Weretilneck valoró y felicitó el trabajo de los combatientes y de todas las instituciones involucradas. “La respuesta rápida y coordinada nos permitió evitar una tragedia mayor”, destacó, al reconocer el profesionalismo y el compromiso de todos los organismos de respuesta.





Este hecho vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de la situación actual, marcada por las condiciones climáticas adversas y el alto riesgo de propagación del fuego.









Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales que no cuenten con habilitación.





Asimismo, se informó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante la investigación correspondiente para determinar el origen del incendio. En ese marco, Weretilneck fue contundente: “Vamos a ser implacables con quienes no respeten la prohibición de hacer fuego y pongan en riesgo a la población y al ambiente”.









Desde el punto de vista técnico, un incendio circunscripto significa que el fuego mantiene actividad dentro de un perímetro definido, con líneas de control establecidas, sin avance libre fuera del área afectada. Si bien la situación está contenida, puede modificarse según las condiciones climáticas, especialmente el viento, por lo que el operativo continúa activo de manera preventiva y con monitoreo permanente.





Se solicita a la población extremar las precauciones, respetar las restricciones vigentes y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. Ante cualquier columna de humo comunicarse al 103.