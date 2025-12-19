En segunda vuelta, se aprobaron varios proyectos



La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves en sesión extraordinaria distintas leyes que obtuvieron el aval de la Cámara en segunda vuelta parlamentaria. Entre ellos, el que incorpora varios anexos a la Ley Orgánica del Poder Judicial para unificar la normativa y establecer parámetros de conducta judicial más objetivos.





Los anexos incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, junto con los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Estos principios buscan proteger a quienes encuentran especiales dificultades para ejercer sus derechos, ya sea por edad, género, o circunstancias sociales y económicas.





Otra de las leyes sancionadas modifica la ley de Procedimiento Laboral para actualizar la remisión del artículo 86 —que antes refería al Código Procesal Civil— y dirigirla al Código Procesal Administrativo, donde se concentran las previsiones específicas sobre intervención, notificación y representación estatal en juicio. La coexistencia de distintos cuerpos procesales hacía necesario evitar dispersiones normativas.





Por otra parte, se convirtió en ley la iniciativa que crea el “Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas”, un organismo autónomo dentro del Ministerio de Salud, con el objetivo de generar políticas públicas basadas en evidencia y reducir la tasa de suicidios.





Ya es ley también la creación e implementación de un dispositivo de baja tecnología en formato QR destinado a concentrar información identitaria, personal y médica de uso permanente. La iniciativa tiene como finalidad mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de la asistencia ante situaciones de emergencia.





Otra de las propuestas aprobadas en segunda vuelta fue la que busca garantizar, promover y efectivizar el derecho de la persona gestante o puérpera y el entorno familiar a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte gestacional, perinatal o neonatal; y crea el Registro Simbólico de Nombres, crea el Comité Especializado, instituye el día 15 de octubre de cada año como “Día Provincial de Concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal” e implementa el Código Mariposa”.





Fue sancionada además la modificación de la ley que regula aspectos relativos al consumo, comercialización, publicidad, patrocinio, distribución y entrega de tabaco y/o sus derivados, con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.





Se aprobó también en segunda instancia una recomposición de las pensiones graciables vitalicias destinadas a los Bomberos Voluntarios retirados. El monto de la pensión será equivalente a “tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional más el 40 por ciento de adicional por Zona Austral”.





Finalmente, la Cámara sancionó la ley que instituye el 28 de julio de cada año, como “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”, en conmemoración del aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, realizado en el año 1520 por la expedición española de Magallanes”.