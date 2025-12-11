Grave accidente en el acceso norte: un motociclista y un ciclista resultaron con lesiones de consideración





Un fuerte accidente se registró anoche en el acceso norte a El Bolsón, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la subida de Seguel. Una moto y una bicicleta colisionaron, dejando como saldo tres personas con lesiones graves. Bomberos Voluntarios, SPLIF, Policía y personal del hospital trabajaron en el lugar.

“Los tres tenían lesiones importantes”, informó Bomberos

La segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Soledad Millaleo, detalló que el aviso ingresó alrededor de las 22:20. Inmediatamente se despachó la unidad de rescate.

“Al llegar al lugar se encontraron con tres personas heridas: dos que iban en moto y un ciclista. Las tres sufrieron lesiones graves, así que fueron trasladadas al hospital”, señaló Millaleo.

Los vecinos de la zona comentaron un intenso movimiento de ambulancias, aunque Bomberos confirmó que solo una ambulancia intervino en la emergencia.

Traslado secuencial de los heridos

La derivación de las víctimas se realizó en tres etapas:

Primero el ciclista, quien presentaba el cuadro más delicado. Luego la acompañante de la moto. Finalmente el conductor del rodado mayor.

“El ciclista tenía un fuerte golpe en la cabeza con una lesión bastante importante. Fue el primero que se trasladó”, precisó la segunda jefa.

Millaleo indicó que se desconocen las causas del accidente, ya que los involucrados estaban en estado de shock y con lesiones que dificultaron recabar información en el lugar.





¿Había cascos o luces en los rodados?

Consultada sobre si los vehículos contaban con iluminación adecuada, Millaleo respondió que desconocen si faltaban luces. Tampoco pudieron confirmar si los tripulantes de la moto y el ciclista usaban casco.

“Desconocemos”, reiteró, y agregó que desde el hospital aún no les informaron sobre la evolución de los heridos.

Otros organismos que intervinieron

El SPLIF fue el primero en dar aviso al encontrarse con el accidente mientras verificaba una quema en las cercanías. También trabajó personal policial y del hospital junto a Bomberos Voluntarios.

La causa del siniestro permanece bajo investigación.