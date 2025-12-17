Habilitan nuevas conexiones de gas en 2026 para localidades cordilleranas

La ampliación del Gasoducto Cordillerano es una obra estratégica y permitirá incorporar a más de 15.000 viviendas a la red de gas natural en las tres provincias. El Gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo articulado entre las provincias patagónicas y la distribuidora Camuzzi para destrabar una demanda histórica en localidades cordilleranas, luego de que la factibilidad estuviera restringida desde julio de 2022 para priorizar el abastecimiento de usuarios ya conectados.





Según informó Camuzzi, la medida permitirá que quienes deseen conectarse y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas puedan, desde la fecha indicada, solicitar el suministro.





El sistema abastece a las ciudades y localidades rionegrinas de San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Clemente Onelli e Ingeniero Jacobacci, entre otras de la región.





“Después de tres inviernos con restricciones, logramos una respuesta concreta para la cordillera: desde el 5 de enero se podrán volver a gestionar nuevas conexiones. Este resultado es fruto del trabajo conjunto con Neuquén, Chubut y Camuzzi, para llevar energía y desarrollo a nuestras comunidades”, expresó el Gobernador de Río Negro.





Obras para reforzar el Sistema Cordillerano Patagónico

La distribuidora detalló que la repotenciación contempla nuevas plantas compresoras en Alto Río Senguer y Holdich, además del montaje de un nuevo equipo de compresión en la planta de Gobernador Costa.





En paralelo, se concretó la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín, un paso clave para fortalecer la confiabilidad y sostenibilidad del servicio en la región.





Camuzzi indicó que la inversión prevista será superior a $51.800 millones, en el marco del trabajo articulado con Neuquén, Río Negro y Chubut.

