INCENDIO ACTIVO en El Turbio

Fecha: 06/12/25 - PARTE N° 5 - 21 HS

Continúa ACTIVO el incendio detectado el lunes 01/12 en la zona de Loma de la Chancha - El Turbio.

El incendio presenta rápida propagación en la cabeza del incendio. Hoy los medios aéreos no pudieron operar por visibilidad reducida.

Se dificultan las tareas de control debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar. La topografía y las condiciones de terreno dificultan el desplazamiento del personal y su seguridad.

Superficie afectada: a determinar

Vegetación afectada: matorral y bosque nativo.

La causa del incendio: rayo.

Hoy en el lugar del incendio la T° Max fue de 25°C y una mínima HR del 30%. El viento del oeste, de 10 – 20 km/h, aumentando al mediodía de 15 – 25 Km/h del oeste o sudoeste, con ráfagas.

Hoy, el personal de SPMF, SPILF y el SNMF construyeron fajas cortafuegos sobre el flanco izquierdo, del A° Jara al norte.

La brigada del ICE Parques Nacionales trabajó con equipos de agua desde el A° Jara al sur.

Mañana, la T° Max será de 29 °C y una mínima HR del 25%. El viento del oeste, de 10 – 20 km/h, aumentando al mediodía de 15 – 25 km/h con ráfagas.

ATENCIÓN: mañana las operaciones de medios aéreos, el ingreso de personal y el repliegue estarán condicionados a la presencia de humo que reduce la visibilidad.

El personal continuará con las mismas tareas.

Se mantiene el puesto de comunicaciones en terreno.

Personal de Apoyo en el operativo: Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Base de Servicio Golondrinas, Rec y Serv, Log y A. Técnica del SPMF, Área SIG, Deleg Ftal. El Hoyo y Aut de la SB.

Colaboran el SNMF - AFE, Reg Pat del SNMF - AFE, SNMF - SMN (apoyo meteorológico), Sub Prot Ciudadana, ICE PN Lago Puelo, Sec. de Salud, Hosp Rural Lago Puelo, Pta Ed. El Turbio, EEAA, Prefectura.

Imagen tomada por personal del SPMF.

El SPMF, dependiente de la SECRETARÍA DE BOSQUES, es la Institución a cargo del incidente y fuente oficial de información.




