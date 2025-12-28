Incendio de pastizales en la costa del Río Azul: rápida intervención evitó que se propagara

El foco ígneo se originó por el contacto de una rama de gran porte con una línea de media tensión. Ocurrió frente al CET Nº 23 y no pasó a mayores gracias al trabajo conjunto de Bomberos, SPLIF y EdERSA.

Un principio de incendio de pastizales se registró durante la tarde de este jueves en la zona de la costa del Río Azul, en cercanías del Centro de Educación Técnica Nº 23 de El Bolsón. El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas y fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia.

Según explicó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, al arribar al lugar ya se encontraba trabajando una dotación del SPLIF. “El asunto fue que un árbol estaba haciendo contacto con una línea de media tensión, lo que habría originado el principio de incendio en ese sector”, detalló.

Trabajo coordinado y sin mayores consecuencias

Navarro señaló que el fuego no se extendió y no generó mayores daños. En el operativo también intervino personal de EdERSA, que procedió al corte del suministro eléctrico para permitir una intervención segura. “Se cortaron las ramas para que no siga produciendo ese cortocircuito y se dejó todo el sector humedecido para evitar que esto prospere”, indicó.

Además, en el lugar estuvieron presentes efectivos policiales y personal de seguridad, acompañando las tareas preventivas y de control.

“Gracias a Dios fue una intervención bastante tranquila”, resumió el jefe de Bomberos, destacando la rápida respuesta y el trabajo conjunto de los distintos organismos, que permitió controlar la situación sin que el incendio se propagara ni pusiera en riesgo a personas o instalaciones cercanas.