Incendio en la costa del rio Quemquemtreu

Video gentileza Leonardo Vazques

Personal del SPLIF El Bolsón debió asistir a apagar un incendio originado por quema de ramas y residuos que terminó por propagar hacia la vegetación en la costa del rio Quemquemtreu a la altura del barrio Irigoyen.





En el lugar trabajaron combatientes con agua y tres móviles que lograron sofocar las llamas en poco tiempo. El fuego afectó un área de 30x15 metros de superficie. Se solicitó la presencia de bomberos voluntarios por la proximidad con las viviendas y de policía para asegurar el sector.





Se recuerda a la población que ya no es época de quema de residuos forestales y que nunca se debe quemar basura. Cualquier incumplimiento conlleva multas.









📲 Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103 o al 911

📶 Interrumpir las frecuencias del SPLIF es ilegal