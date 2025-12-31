Incendio en la zona del Alto Río Chubut





Un principio de incendio fue detectado en las últimas horas en el sector de veranada de Carlos Cayunao, en la zona del Alto Río Chubut, a partir del aviso oportuno de un vecino que alertó sobre la presencia de una columna de humo.

Rápida intervención aérea

Tras el llamado, se dispuso el despacho de dos aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que se dirigieron al lugar para verificar la situación. Una vez en la zona, los pilotos confirmaron al jefe de línea del SPLIF la existencia de un foco ígneo de pequeñas dimensiones, que afectaba pastizales y lenga achaparrada.

De manera coordinada, las aeronaves realizaron al menos cuatro descargas de agua sobre el incendio, logrando contener su avance inicial.









Continúan las tareas de enfriamiento

Hasta el momento, el operativo continúa con trabajos de enfriamiento mediante medios aéreos, mientras se evalúa la estrategia de combate a seguir de acuerdo a la evolución del foco y las condiciones del lugar.

Recomendaciones a la comunidad

Desde los organismos intervinientes se recuerda a la población la importancia de la detección temprana:

⚠️ Ante cualquier columna de humo, dar aviso inmediato al 103.

🔺 Se solicita no utilizar los números de emergencia si no es para realizar una denuncia concreta, ya que el personal se encuentra abocado a las tareas operativas.

La rápida comunicación fue clave para una intervención temprana y evitar que el incendio se propagara.