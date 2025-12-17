La Agencia de Turismo de Río Negro inició una campaña de promoción turística nacional

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) comenzó a desarrollar una campaña integral de promoción turística “Verano Río Negro 2025/2026”. La misma contempla una importante inversión en medios digitales tradicionales y acciones territoriales.

En el ámbito digital, la campaña se ejecuta a través de plataformas en redes sociales como Meta y Google con mensajes diferenciados según el público, orientados a incrementar el alcance nacional, generar tráfico hacia los destinos y fortalecer la presencia digital de la provincia. En medios tradicionales la estrategia incluye cartelería en vía pública, en accesos neurálgicos de alto tránsito del AMBA, pensando en impactar en potenciales turistas durante el verano.





Además, y como parte de esta estrategia, ATUR lleva adelante un programa de influencers de alcance nacional, con creadores de contenido que recorren todas las regiones turísticas de la provincia —Mar, Valle, Cordillera y Estepa—, mostrando los destinos, las actividades y las experiencias.





Asimismo, promotores de la provincia estarán presentes en el barrio de Recoleta, CABA, el 19, 20 y 21 de diciembre, impulsando la oferta turística regional en un punto estratégico y de referencia para la atracción de turistas nacionales e internacionales.