La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025

Noticias Del Bolson diciembre 03, 2025

El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.

 

Este informe constituye un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y de transparencia institucional, al detallar el cumplimiento de las responsabilidades del organismo en todo el territorio provincial.

 

Los temas por lo que mayor cantidad de trámites se iniciaron, y que además fueron analizados por región de la provincia, fueron los de salud y, dentro de ellos, los relacionados a la salud pública, Ipross y salud mental. Luego aparecen los reclamos por multas con radares y seguido a ellos, las cuestiones referidas a usuarios y consumidores.

 También se trabajó en gran medida con la temática de servicios públicos, tanto respecto a presentaciones individuales como a la cuestión tarifaria en instancias de audiencias públicas.

 Además, el informe cuenta con un análisis de la situación educativa, incluyendo un relevamiento de la infraestructura escolar y la necesidad de una transformación que aborde éticamente los retos de la Inteligencia Artificial.

 Cabe destacar que el 73,5% de los trámites iniciados se encuentran finalizados y de ellos el 91,3% fueron resueltos positivamente.

 El documento incluye las tareas llevadas adelante en las áreas de informática, comunicación institucional y administración.

 













