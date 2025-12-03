La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025



El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución. El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.









Este informe constituye un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y de transparencia institucional, al detallar el cumplimiento de las responsabilidades del organismo en todo el territorio provincial.









Los temas por lo que mayor cantidad de trámites se iniciaron, y que además fueron analizados por región de la provincia, fueron los de salud y, dentro de ellos, los relacionados a la salud pública, Ipross y salud mental. Luego aparecen los reclamos por multas con radares y seguido a ellos, las cuestiones referidas a usuarios y consumidores.





También se trabajó en gran medida con la temática de servicios públicos, tanto respecto a presentaciones individuales como a la cuestión tarifaria en instancias de audiencias públicas.





Además, el informe cuenta con un análisis de la situación educativa, incluyendo un relevamiento de la infraestructura escolar y la necesidad de una transformación que aborde éticamente los retos de la Inteligencia Artificial.





Cabe destacar que el 73,5% de los trámites iniciados se encuentran finalizados y de ellos el 91,3% fueron resueltos positivamente.





El documento incluye las tareas llevadas adelante en las áreas de informática, comunicación institucional y administración.











