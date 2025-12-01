La escuela “Luz de Piltri” brilló en un certamen nacional de gimnasia artística



El profesor de danza y entrenador de gimnasia artística, Pablo Carro, dialogó luego de la destacada participación de su escuela Gimnasia Luz de Piltri en un torneo nacional que reunió a más de 400 gimnastas de todo el país. Con emoción y orgullo, Carro explicó no solo los resultados obtenidos, sino también el impacto formativo que tiene para las niñas competir en un escenario de ese nivel.





“Somos una escuela apasionada por este deporte”





Carro contó que hace cinco años trabajan en El Bolsón formando gimnastas tanto en niveles recreativos como competitivos.

“Nos gusta formar chicas desde lo básico, que aprendan a desarrollarse, y luego tenemos un grupo que compite. Ese grupo va pasando por torneos provinciales, regionales y, si se gana, se llega a un nacional. Eso fue lo que nos pasó este año con 25 gimnastas”, explicó.

Si bien no todas alcanzaron la instancia nacional solo lo hacen quienes superan los niveles iniciales 1 y 2 el equipo logró presentarse en el máximo torneo federativo.





Un deporte técnico y exigente que pocos conocen en profundidad





El entrenador destacó que muchas familias comienzan a entender la gimnasia artística recién cuando acompañan a sus hijas a los torneos.

“Son cuatro aparatos donde las nenas participan sí o sí. Y además pueden ganar por aparato”, detalló.

Aseguró que para quienes miran desde afuera suele ser confuso:

“Los padres preguntan por qué su hija ganó y otra no, que quizás les pareció más llamativa. Pero en gimnasia hay pequeños detalles que hacen la diferencia y los jueces los ven”.





Carro agregó que la disciplina requiere equilibrio, fortaleza mental, técnica y muchas horas de práctica. “Es progresivo. Vamos viendo hasta dónde puede llegar cada gimnasta según sus condiciones físicas y mentales”, señaló.





Un torneo nacional exigente y multitudinario





Este año el certamen se extendió durante diez días, con la participación escalonada de delegaciones de todas las provincias.

“Es un torneo enorme: 400 gimnastas, cuatro juezas por aparato, mucho nivel. Y además te da un golpe de madurez muy grande llegar a una instancia así”, remarcó.





El entrenador celebró el rendimiento del equipo local:

“Logramos un lindo cuarto puesto a nivel nacional, luchando contra las bonaerenses, que son una referencia fuerte. También obtuvimos medallas por aparatos. Para ser una escuelita de cinco años, es muchísimo”.





Un cierre de año con espectáculo local





De cara a los próximos meses, Carro anticipó que continuarán acompañando el crecimiento de las gimnastas y fortaleciendo el proyecto.

Como cierre de 2025, realizarán un show de baile y acrobacia el domingo 14 de diciembre, desde las 19 hasta las 23, en el gimnasio Tiempo Libre hoy gestionado por el Club Torino con la participación de niñas desde los 4 hasta los 14 años.





“Es disfrutarlo. Aprender a disfrutarlo”, expresó el entrenador con emoción.