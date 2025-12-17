La Residencia Quilla Hue celebró sus 31 años con un emotivo festejo comunitario en El Bolsón









Con música, encuentro y una fuerte participación de trabajadores, vecinos y la comunidad, la Residencia de Adultos Mayores Quilla Hue conmemoró un nuevo aniversario de vida institucional, destacando el compromiso colectivo que la sostiene desde hace más de tres décadas.



La Residencia de Adultos Mayores Quilla Hue de El Bolsón celebró sus 31 años de trayectoria con una jornada cargada de emociones, alegría y agradecimientos. Así lo expresó su directora, Romina Pontone, quien destacó el clima de encuentro que se vivió durante el festejo y el acompañamiento permanente de la comunidad.





“Estamos muy felices porque pudimos festejar los 31 años de cumpleaños de la residencia Quilla Hue. Fue un momento muy bonito junto a todos los empleados y las personas de la comunidad que nos acompañaron, los vecinos, así que estamos muy agradecidos”, señaló la directora.

El aniversario fue pensado como una verdadera fiesta comunitaria. Durante la jornada se acondicionó el patio de la residencia, se invitó a numerosas personas y hubo una activa participación del equipo técnico que trabaja en el lugar. “El equipo embolsó, emboló a todos, estuvieron todos presentes”, relató Pontone, resaltando el compromiso y la energía puesta por cada integrante.









Además, la celebración contó con música en vivo y distintas expresiones de participación colectiva. “Mucha gente vino a tocar música, todos participaron, todos pusieron un poquito”, agregó, subrayando el espíritu solidario que caracteriza a la institución.









Por su parte, Romina Pontone fue quien relató cómo se desarrolló el festejo, destacando el clima de alegría y el trabajo previo para que la jornada fuera especial. Tal como se había anticipado, el encuentro se transformó en un espacio de disfrute compartido y reconocimiento al camino recorrido.





El festejo por los 31 años de Quilla Hue no solo celebró el aniversario de la residencia, sino también el lazo construido a lo largo del tiempo entre la institución y la comunidad de El Bolsón, reafirmando su rol social y humano en el cuidado de las personas adultas mayores.