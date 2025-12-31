Las medusas invadieron una playa y podría haber un pico en enero o febrero. Puerto Madryn

Los primeros veraneantes de la temporada se encontraron con una visita imprevista por la cantidad de ejemplares que aparecieron en las playas: centenares de medusas obligaron a extremar las precauciones de los bañistas en la costa de Puerto Madryn, provincia de Chubut, y a estar atentos para evitar picaduras molestas y dolorosas.





“Este fenómeno de floración no se da todos los años. En ciertos veranos sí, en ciertos veranos no”, explicó Pedro Barón, biólogo del Laboratorio de Oceanografía del Cenpat-Conicet. Este verano es uno de los que sí.

“El año pasado hubo una cantidad interesante de medusas, pero por lo que venimos muestreando, este año aparentemente la densidad es mayor que la del año anterior, agregó el científico.





La especie que durante el último fin de semana se amontonó en las orillas de Puerto Madryn es la llamada Chrysaora plocamia, una de las más grandes de las que habitan el Golfo Nuevo. Si bien el contacto con su veneno puede generar ardor, el investigador aclaró que no es de las más peligrosas.

