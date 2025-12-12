Más de 300 niños accedieron a controles oftalmológicos gratuitos en El Bolsón





El programa nacional llegó este viernes al gimnasio municipal con camiones sanitarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación. Autoridades locales, provinciales y nacionales destacaron el trabajo articulado y el impacto directo en la infancia.

Una multitud de familias se acercó este jueves al Concejo Municipal de El Bolsón para participar de la jornada de salud visual “Ver para Ser Libres”, un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación que permitió que más de 300 niños y niñas de entre 6 y 13 años accedieran a estudios oftalmológicos gratuitos, con diagnóstico y solución en el mismo día.

Durante la actividad estuvieron presentes el Director Nacional de Articulación Territorial, Tomás Basil; el Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro, Juan Pablo Muena; la delegada ministerial Natalia Aguilar; y el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo municipal, Agustín Guasco.

Agustín Guasco: “Los chicos llegan con un problema y se van con una solución”

El Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo local celebró la llegada del programa a la localidad y remarcó la respuesta de la comunidad.

“Realmente estamos muy contentos en nombre del Intendente de recibirlos. Hemos estado hablando con papás y mamás que están muy agradecidos porque los chicos hoy llegan con una problemática y se van con una solución”, expresó Guasco.

En ese sentido, subrayó el rol del Estado en este tipo de políticas públicas.

“Estas iniciativas son esas cuestiones donde se demuestra que el Estado está presente. En los tiempos que vivimos no podemos tener más que satisfacción de poder dar esta herramienta, que es la salud visual, y más aún cuando se trata de niños”, afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de Provincia y Nación.

“Que hoy elijan nuestra localidad para venir y poder brindar esto nos llena de alegría. Ojalá vengan más acciones como esta que le hacen tan bien a la comunidad. Muy agradecido con Juan Pablo y con Nación, porque esto es fabuloso para nosotros, más para terminar el año”, concluyó.

Juan Pablo Muena: “La salud visual es una puerta de acceso a la educación”

El Ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, destacó la importancia de acercar políticas públicas al territorio y trabajar de manera conjunta con Nación y los municipios.





Muena remarcó que este tipo de programas tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

“Cuando el Estado se acerca de esta manera, con soluciones concretas, estamos hablando de igualdad de oportunidades. La salud visual no es un tema menor, es una puerta de acceso a la educación y al aprendizaje”, señaló.

Además, puso en valor el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

“Nada de esto sería posible si no hubiera una decisión política clara y un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio. Acá no hay colores políticos, hay chicos que necesitan ver mejor para poder aprender mejor”, afirmó.

Tomás Basil: “Tenemos que igualar la línea de largada”

Por su parte, el Director Nacional de Articulación Territorial, Tomás Basil, explicó el espíritu del programa y la mirada a largo plazo que tiene la iniciativa.

“Esto fue posible primero por la convicción de que hay que trabajar con todo el país, con todos los gobiernos provinciales, sean del color político que sean. Si no encontramos un equipo con el cual trabajar bien en el territorio, esto no funciona”, sostuvo.





Basil hizo hincapié en las dificultades que atraviesan muchas familias.

“A veces las familias de mayor vulnerabilidad no tienen entre sus prioridades una consulta médica porque tienen otras urgencias. Por eso el Estado tiene que estar presente y acercar estas herramientas”, explicó.

En ese marco, remarcó el concepto de igualdad de oportunidades.

“En una escuela pública va el chico que tiene recursos y el que no los tiene. El que tiene recursos puede acceder a un lente y el que no, no. Nosotros queremos igualar la línea de largada: los dos tienen que tener la misma oportunidad”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el programa se ampliará.

“Este programa lo vamos a extender hasta los 18 años, porque completar los ciclos educativos hace que los chicos tengan libertad y autonomía. Queremos personas autónomas, no personas dependientes del Estado. Esa es la verdadera política social”, concluyó.

La jornada cerró con un balance altamente positivo, largas filas durante toda la tarde y el reconocimiento de las familias, que destacaron la importancia de contar con respuestas inmediatas y gratuitas en una problemática que impacta directamente en el desarrollo y la educación de los niños.