Mujer se encadenó al municipio de Epuyén





La protesta se desarrolla frente al edificio municipal. La vecina exige una solución habitacional y anunció una huelga de hambre para presionar a las autoridades del IPV y del Municipio.

Una mujer se encadenó este martes por la tarde en la vereda de la Municipalidad de Epuyén como forma de protesta ante una situación habitacional que asegura atravesar desde hace tiempo. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 horas y fue constatado por personal policial de la Comisaría Distrito Epuyén.

Según se informó oficialmente, la mujer fue identificada como Bárbara Fernández, quien se colocó una cadena en la pierna derecha y manifestó su decisión de permanecer encadenada frente al edificio municipal como medida de reclamo.

Reclamo al IPV y al Municipio

De acuerdo al relato policial, Fernández explicó que su accionar busca presionar a las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) —que se encuentran en la localidad— y al Municipio, ante la posibilidad de ser desalojada de la vivienda que ocupa, la cual habría sido tomada hace un par de años.

Además, la mujer reclama la construcción de una vivienda nueva, argumentando que se encuentra afectada por la emergencia ígnea, situación que impactó a numerosas familias de la región.

Acompañada por sus hijos

Durante la protesta, Fernández se encontraba acompañada por sus hijos y había instalado una carpa en el lugar. También anunció el inicio de una huelga de hambre como parte de las medidas para visibilizar su reclamo y exigir una respuesta de las autoridades.

La situación se desarrollaba de manera pacífica al cierre de esta edición, con intervención y monitoreo del personal policial.