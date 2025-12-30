Parques Nacionales Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

Ola de calor: recomendaciones generales y medidas de prevención

Ante las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, se solicita a visitantes y residentes extremar las medidas de cuidado personal y de prevención, tanto para proteger la salud como para evitar la ocurrencia de incendios forestales, que ponen en riesgo a las personas, los bienes y el ambiente natural.

Prevención de incendios forestales

Está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio.

Solo se permite el uso de fuego en campings organizados y habilitados, bajo supervisión de sus administradores.

En playas, senderos, zonas de montaña y sectores no habilitados, el uso de fuego está totalmente prohibido.

No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni ningún elemento encendido en el suelo.

No utilizar herramientas que puedan generar chispas en zonas con vegetación seca.

Quienes vivan cerca de bosques o en zonas rurales deben mantener los alrededores de sus viviendas libres de pastizales secos y residuos inflamables.

Recomendaciones generales ante la ola de calor

Llevar siempre abundante agua potable y beber con frecuencia, aun sin sensación de sed.

Utilizar gorro, ropa clara y liviana, y protector solar.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 y las 17 horas.

Buscar sombra y realizar actividades físicas de baja intensidad.

Estar atentos a los síntomas de golpe de calor, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o cansancio extremo. Ante estos signos, suspender la actividad, hidratarse y buscar asistencia médica.

Ingreso a ríos, lagos y espejos de agua

Ingresar al agua de manera gradual para evitar cambios bruscos de temperatura.

Evitar zambullidas en zonas no habilitadas o desconocidas.

No ingresar al agua bajo los efectos del alcohol o luego de una exposición prolongada al sol.

Ante la detección de humo, fuego o cualquier situación de emergencia, comunicarse de manera inmediata con los teléfonos de emergencia de Parques Nacionales, los municipios o bomberos.

La rapidez en el aviso es fundamental para evitar situaciones de mayor riesgo.