Noticias Del Bolson diciembre 30, 2025



Parques Nacionales Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

Ola de calor: recomendaciones generales y medidas de prevención

Ante las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, se solicita a visitantes y residentes extremar las medidas de cuidado personal y de prevención, tanto para proteger la salud como para evitar la ocurrencia de incendios forestales, que ponen en riesgo a las personas, los bienes y el ambiente natural.

➡️ Prevención de incendios forestales
🚫 Está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio.
🔥 Solo se permite el uso de fuego en campings organizados y habilitados, bajo supervisión de sus administradores.
‼️ En playas, senderos, zonas de montaña y sectores no habilitados, el uso de fuego está totalmente prohibido.
🚭 No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni ningún elemento encendido en el suelo.
🧯 No utilizar herramientas que puedan generar chispas en zonas con vegetación seca.
🏡 Quienes vivan cerca de bosques o en zonas rurales deben mantener los alrededores de sus viviendas libres de pastizales secos y residuos inflamables.

➡️ Recomendaciones generales ante la ola de calor
💧 Llevar siempre abundante agua potable y beber con frecuencia, aun sin sensación de sed.
🧢 Utilizar gorro, ropa clara y liviana, y protector solar.
⏰ Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 y las 17 horas.
🌳 Buscar sombra y realizar actividades físicas de baja intensidad.
🌡 Estar atentos a los síntomas de golpe de calor, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o cansancio extremo. Ante estos signos, suspender la actividad, hidratarse y buscar asistencia médica.

➡️ Ingreso a ríos, lagos y espejos de agua
🌊 Ingresar al agua de manera gradual para evitar cambios bruscos de temperatura.
⚠️ Evitar zambullidas en zonas no habilitadas o desconocidas.
🚫 No ingresar al agua bajo los efectos del alcohol o luego de una exposición prolongada al sol.

☎️ Ante la detección de humo, fuego o cualquier situación de emergencia, comunicarse de manera inmediata con los teléfonos de emergencia de Parques Nacionales, los municipios o bomberos.
⏱️ La rapidez en el aviso es fundamental para evitar situaciones de mayor riesgo.










