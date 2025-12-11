Presupuesto 2026: un 37% de los recursos irá directo a Educación

Para 2026, el presupuesto educativo supera los $987.000 millones. Ese monto incluye la provisión de alimentos para comedores, los convenios de transporte escolar fundamentales para la ruralidad y un fuerte incremento en infraestructura y equipamiento, que permitirá financiar ampliaciones, refacciones y nuevas obras con recursos provinciales. También se fortalecen los programas de formación en oficios vinculados a sectores productivos y nuevas tecnologías, acompañando la inserción laboral de estudiantes.

Dentro de este esquema, el proyecto de Presupuesto 2026 incorpora más de 30 obras educativas, distribuidas en distintas localidades de la provincia. Se combinan nuevos edificios, ampliaciones y refacciones en escuelas ya existentes, con el objetivo de mejorar condiciones de aprendizaje y acompañar el crecimiento demográfico de las comunidades.

El paquete de obras tiene un foco especial en educación técnica. Entre las inversiones de mayor impacto se destacan el paquete de obras en El Bolsón por $3.400 millones, la construcción del CET 31 por $3.656 millones en Villa Manzano (Campo Grande), la creación de un nuevo CET por $3.914 millones en Cipolletti, obras integrales por más de $9.227 millones en Sierra Grande (un jardín, una primaria y un CET a crear, más obras en Escuela 60), intervenciones por $9.600 millones en Bariloche (una ESRN y un nuevo CET a crear, nuevo edificio para la Laboral 6 y mejoras en CET 29).





El paquete de obras incluye también nuevas primarias, secundarias, jardines de infantes y espacios de formación cooperativa, laboral y artística en Catriel, Allen, Luis Beltrán, Viedma, Ramos Mexía, Pomona, Cervantes y otras localidades, consolidando un refuerzo estructural de toda la red educativa provincial.





Se priorizaron establecimientos con crecimiento de matrícula, con ampliaciones de aulas, mejoras en sanitarios, cocinas y comedores, y adecuación de espacios para nuevas orientaciones educativas. En varios casos, las obras incorporan conectividad, equipamiento tecnológico y mejoras en el servicio eléctrico.





Así, el Presupuesto 2026 no solo garantiza el funcionamiento cotidiano del sistema educativo, sino que impulsa una agenda de obras que acompaña el crecimiento de las comunidades, refuerza la educación técnica y profesional y mejora las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes rionegrinos.

