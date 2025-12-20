Prófugo de Chubut detenido tras dos robos en El Bolsón



En menos de dos horas, la Policía de Río Negro logró esclarecer dos hechos delictivos ocurridos durante la noche del viernes en El Bolsón y detener al principal sospechoso: un hombre de 31 años que tenía pedido de captura vigente en la provincia de Chubut. En menos de dos horas, la Policía de Río Negro logró esclarecer dos hechos delictivos ocurridos durante la noche del viernes en El Bolsón y detener al principal sospechoso: un hombre de 31 años que tenía pedido de captura vigente en la provincia de Chubut.





El rápido accionar policial, apoyado en el análisis de las cámaras del sistema 911 RN Emergencias, permitió identificar, localizar y detener al agresor, llevando tranquilidad a la comunidad.





Dos hechos violentos en el centro





El primer episodio se registró cerca de las 23 horas, cuando un joven de 27 años resultó herido con un arma blanca frente a un local céntrico ubicado en la intersección de avenida San Martín y Matheu.





Minutos después, una mujer de 21 años fue abordada por un individuo armado con un cuchillo en Matheu y Rivadavia, quien intentó robarle el teléfono celular. La víctima se resistió y, tras un forcejeo, logró evitar el robo sin sufrir lesiones.





Investigación y seguimiento





A partir de ambos hechos, se desplegó un operativo que incluyó patrullajes preventivos, entrevistas a testigos y un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad. La información recabada permitió establecer que el sospechoso se ocultaba en distintos domicilios e incluso en una escuela de carpintería, lo que ayudó a acotar la búsqueda y seguir sus movimientos.





Captura del prófugo





Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada del sábado, el hombre fue interceptado en la zona de Matheu y Costanera. Al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue reducido tras una breve persecución.





Su descripción física coincidía plenamente con la aportada por las víctimas y testigos: estatura media, nariz prominente y vestimenta de color verde.





Antecedentes y reconocimiento oficial





La detención no solo permitió esclarecer los ataques de la noche, sino también capturar a un prófugo con antecedentes en la provincia de Chubut, incluida una fuga registrada años atrás.





Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron el compromiso y la rapidez del personal policial, subrayando que la resolución del caso en apenas dos horas reafirma la política de respuesta inmediata frente a hechos de violencia y el trabajo permanente para garantizar la seguridad en toda la provincia.