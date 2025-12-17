Quedó inaugurada la temporada estival 2025–2026 en la Comarca Andina

Con un entorno natural imponente como escenario, quedó oficialmente inaugurada la temporada estival 2025–2026 en la Comarca Andina. El acto se realizó a orillas del río Epuyén, un sitio emblemático que desde 1983 se consolidó como punto de encuentro para vecinos y visitantes, en una bahía natural protegida entre montañas, cuidada y puesta en valor a lo largo de los años por la familia Solari.





El lugar, definido por muchos como “un paraíso expuesto en la tierra”, ofrece tranquilidad, silencio y contacto pleno con la naturaleza. “Yo siempre pienso el espacio como si fuera una visitante más: qué buscaría, qué necesitaría, y desde ahí lo vamos mejorando”, expresó Marcela Solari, responsable del emprendimiento, destacando la comodidad y el respeto por el entorno como ejes del proyecto.





Uno de los grandes avances de los últimos años fue la concreción de la marina, un proyecto que demandó más de cinco años de gestiones. “Fue un proceso largo, con trámites en el Instituto Municipal del Agua, estudios de impacto ambiental, registro de oposición y requisitos de Prefectura. Hoy podemos decir que desde octubre estamos habilitados como puerto”, explicó Solari, remarcando la importancia de contar con salidas habilitadas para embarcaciones sin generar movimientos en otros sectores del lago.

En cuanto a las actividades, el predio cuenta con fogones habilitados, amplios espacios verdes y buena conectividad. Si bien por el momento no se ofrece alquiler de kayaks ni lanchas, se avanza en trámites nacionales para incorporar formalmente estas propuestas dentro del circuito turístico.





Un atractivo particular del lugar es la presencia del salmón chinook, una especie invasiva que llega desde el Pacífico para completar su ciclo reproductivo. “Este año comenzaron a verse como nunca antes". Muchos pescadores vienen especialmente por esto y hay guías especializados que conocen bien las técnicas”, señaló Solari, destacando el interés que despierta la pesca deportiva en la zona.





Respecto a los valores, el acceso diurno para residentes de la comarca es de 12.000 pesos para mayores de 12 años y 10.000 pesos para niños de 7 a 12 y jubilados. Para visitantes, la tarifa asciende a 14.000 y 12.000 pesos respectivamente. El ingreso con pernocte tiene un valor de 22.000 pesos para locales y 26.000 pesos para turistas, mientras que los menores de 7 años no abonan en ningún caso.









De esta manera, con un espacio cuidado, habilitado y pensado tanto para el turismo como para los vecinos de la región, la Comarca Andina da inicio a una nueva temporada de verano, reafirmando su identidad natural y su compromiso con el desarrollo responsable.