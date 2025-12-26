Rápida intervención del SPLIF evitó que un incendio se propague en Cuesta del Ternero













Imagen de archivo





El foco ígneo se registró a la altura del kilómetro 8 y estuvo vinculado a líneas eléctricas. Afectó una superficie reducida y fue contenido a tiempo, pese al fuerte viento.



Un principio de incendio se registró este viernes en la zona de Cuesta del Ternero, a la altura del kilómetro 8, y fue rápidamente controlado gracias a la intervención del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón, que trabajó en el lugar con dos móviles.

Según se informó, el foco ígneo estuvo asociado a líneas eléctricas, por lo que también participó personal de EdERSA, de manera preventiva y coordinada. El fuego afectó una superficie acotada, en proximidades de un pinar, lo que encendió la alarma inicial ante el riesgo de propagación.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, marcadas por un temporal de viento, el incendio se encuentra en proceso de control, sin que se hayan reportado mayores daños.

Desde los organismos intervinientes recordaron que, debido al contexto meteorológico, es fundamental evitar el uso de fuego al aire libre. Además, se solicitó a la comunidad que ante la detección de cualquier columna de humo, se dé aviso inmediato al 103, línea de emergencias.

La rápida respuesta permitió evitar un escenario de mayor gravedad en una zona sensible desde el punto de vista ambiental.