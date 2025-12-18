Rechazando a los artículos de ajuste y endeudamiento, el peronismo aprobó el presupuesto 2026

El Bloque de Legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) votó a favor del presupuesto provincial 2026, pero lo hizo con duras críticas hacia los artículos relacionados con el ajuste y el endeudamiento. El legislador Leandro García, encargado de argumentar el voto de su bancada, expresó su rechazo a las políticas de ajuste que, según él, afectan directamente a la economía y las finanzas de Río Negro.





"Rechazamos los artículos de ajuste y endeudamiento. No vamos a convalidar las políticas de ajuste y endeudamiento al que Milei está empujando a Río Negro", aseguró García, quien remarcó que, a pesar de los esfuerzos del oficialismo por alinearse con el modelo económico nacional, las consecuencias para la provincia son devastadoras.





El legislador detalló que, a partir de los datos más recientes, se prevé que la provincia termine el año con déficit fiscal, una emisión de letras por 50.000 millones de pesos y sobregiros bancarios destinados a cubrir el Plan Castello y el aguinaldo, lo que refleja el deterioro de las finanzas provinciales. "El presupuesto demuestra que para el año que viene el financiamiento va a sostener gran parte del funcionamiento del Estado rionegrino, pero será para gastos corrientes y obra pública", agregó.





García también cuestionó la proyección de la deuda, que será lo único que aumentará por encima de la inflación proyectada del 10%, mientras que se prevé una caída significativa en términos reales en áreas esenciales como Salud, Cultura, Vivienda, Servicios Sociales y Seguridad.





Además, se refirió a las previsiones salariales, que calificó de "insignificantes" para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. "A pesar de los aumentos, los trabajadores no logran recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023", destacó.









Por último, el legislador denunció que las proyecciones económicas del presupuesto son "irreales". "Nos hablan de un tipo de cambio más barato para el 2026, de una inflación que alcanzaría cifras de noviembre en pocos meses, de un aumento del PBI, consumo, exportaciones y recaudación, pero la realidad es otra: todos los días cierran empresas, las familias se endeudan y se destruyen empleos", afirmó.









García concluyó con una firme crítica al modelo económico nacional, señalando que está llevando a las provincias a un "abismo", donde se les exige ajustar, desinvertir y endeudarse. "Río Negro tiene mucho para aportar al proyecto de país, pero no al proyecto de colonia que propone Milei", concluyó, subrayando la necesidad de defender los recursos estratégicos de la provincia y trabajar para generar empleo y crecimiento económico.