Refuerzan la prevención de incendios forestales con tecnología aérea y drones en la región

Con el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) suma nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la detección temprana y la optimización de recursos en el combate del fuego. En ese marco, el jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barria, confirmó la incorporación de un avión observador y drones de alta capacidad tecnológica, que ya se encuentran operativos o en etapa de capacitación.





Según explicó , la novedad principal es la puesta en funcionamiento de un avión observador , incorporado a través de un convenio entre la coordinación del SPLIF e INVAP. La aeronave está disponible en Bariloche y será utilizada inicialmente para capacitar al personal. “Para nosotros también es nuevo sumar este tipo de tecnología. Si bien los aviones observadores se usan hace muchos años, esta experiencia es distinta por el nivel tecnológico que aporta INVAP”, señaló.

El jefe destacó que estas herramientas permiten detectar puntos de calor, definir con mayor precisión las áreas de trabajo y optimizar el despliegue del personal en el terreno. En ese sentido, recordó una reciente visita a Canadá junto a la coordinación del organismo y autoridades provinciales, donde pudieron observar sistemas similares en funcionamiento desde hace años. “Aportan mucho, sobre todo en prevención y en la toma de decisiones”, remarcó.





El avión observador contará con cámaras térmicas y llevará a bordo personal del SPLIF de distintas bases, como El Bolsón, Bariloche, encargado de monitorear imágenes, tomar registros fotográficos y aportar información clave en tiempo real. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, realizar sobrevuelos luego de tormentas eléctricas o evaluar los bordes de un incendio activo para detectar focos que representen mayor riesgo.





Subrayó que, si bien la experiencia y la “vieja escuela” siguen siendo fundamentales, el uso de medios aéreos agiliza tareas que antes demandaban mucho tiempo. “Hace 10 o 15 años, un jefe de cuadrilla tenía que recorrer decenas de kilómetros para observar el incendio y recién ahí definir acciones. Hoy, el avión evita todo ese proceso y nos da información inmediata”, explicó.





A estas incorporaciones se suma nuevo equipamiento en drones de alta tecnología, que ya se encuentran en la central del SPLIFy están siendo utilizados por personal capacitado. El organismo cuenta con un piloto de drones certificado por ANAC, lo que permite operar estos dispositivos tanto en tareas preventivas como durante incendios en curso, con mayor flexibilidad y rapidez.





Finalmente, se refirió al avance de gestiones para la contratación de un helicóptero pesado, con capacidad de carga de hasta 4.000 litros de agua y transporte de alrededor de 15 combatientes. “Sería un avance muy importante para la provincia y para nosotros como institución. La disponibilidad de aeronaves es hoy el principal cuello de botella, sobre todo en una región y un continente donde los incendios son cada vez más frecuentes”, concluyó, mencionando además la compleja situación que atraviesa Chile por estos días.