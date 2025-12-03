Rescatan a un joven de 21 años que se ahogaba en la playa Tamariscos. San Antonio Oeste

En horas de la mañana , alrededor de las 08:15, un llamado telefónico al abonado 101 solicitó de urgencia la presencia policial en la playa “Tamariscos”, en San Antonio Oeste. Una mujer informó que su amigo había ingresado al mar y se encontraba en evidente situación de ahogamiento.





Al llegar al lugar, el personal policial observó a un joven tendido en la orilla, con medio cuerpo sumergido en el agua, inconsciente y sin signos vitales. De inmediato, los efectivos iniciaron maniobras de RCP en la misma playa, logrando reanimarlo a los pocos minutos. Según se informó, el joven comenzó a regurgitar líquido y recuperó lentamente la conciencia.





Compañeros del afectado indicaron que se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones y estudiante, que se encontraba en la zona junto a un grupo de amigos.





A los pocos minutos arribó la ambulancia, cuyo personal médico estabilizó al paciente y dispuso su traslado al hospital local para una mejor evaluación y seguimiento de su estado de salud.





La rápida acción policial fue clave para salvarle la vida al joven, que continúa bajo cuidados médicos. Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al momento de ingresar al mar, especialmente en zonas no habilitadas o sin la presencia de guardavidas.

