Río Negro avanza con un plan integral de refacción escolar durante el verano





La ministra Patricia Campos recorre establecimientos y supervisa obras para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 en condiciones óptimas.

Con el inicio del receso escolar de verano, el Ministerio de Educación de Río Negro puso en marcha un plan integral de refacción y mantenimiento de edificios escolares en toda la provincia. En ese marco, la ministra de Educación, Patricia Campos, realiza una recorrida por distintos establecimientos educativos que ya comenzaron su período de vacaciones el pasado sábado.

En diálogo con Canal 10, la funcionaria destacó que desde el lunes las empresas contratistas iniciaron los trabajos de mejoras edilicias y la revisión integral de instalaciones eléctricas, de agua y de gas, con el objetivo de garantizar un inicio de clases seguro y ordenado en todos los establecimientos educativos rionegrinos.

Aprovechar el receso para mejorar las escuelas

Campos subrayó que el verano es un momento clave para avanzar con obras de mantenimiento y refacción, ya que permite realizar intervenciones profundas sin afectar el dictado de clases. Las tareas incluyen arreglos generales, mantenimiento preventivo y adecuaciones necesarias para cumplir con las normativas de seguridad vigentes.

“El objetivo es llegar al comienzo del ciclo lectivo con las escuelas en condiciones, seguras y funcionales para estudiantes y docentes”, remarcó la ministra.









Importantes avances en El Bolsón

En su recorrida por la región, la ministra también se refirió al avance de obra del Jardín de Infantes de la Escuela N° 337, ubicada en el barrio Usina de El Bolsón. Según detalló, la obra presenta más de un 80% de avance, lo que permite proyectar su habilitación para el inicio del ciclo lectivo 2026.

El nuevo jardín tendrá capacidad para 40 nuevos estudiantes, lo que representa una ampliación significativa para el nivel inicial y una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad educativa del sector.

Nuevas aulas para el CET 35 de El Manso

Otro de los anuncios destacados fue la licitación realizada el lunes 22 de diciembre en Viedma para la construcción de nuevas aulas en el CET N° 35 de El Manso. En este caso, la empresa preadjudicada es Norpatagónica Construcciones, una firma de El Bolsón que ya cuenta con antecedentes de trabajo junto al Consejo Provincial de Educación.

La ampliación se realizará mediante el sistema de construcción Steel Frame, una metodología moderna que permite optimizar tiempos de obra y mejorar la eficiencia térmica de los edificios. El plazo previsto es de 150 días, y se espera que los trabajos finalicen antes de la llegada del invierno más crudo, garantizando así su pronta utilización.





Infraestructura para garantizar el derecho a la educación

Desde el Ministerio de Educación destacaron que estas obras forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura escolar, entendiendo que mejores condiciones edilicias son fundamentales para garantizar el derecho a la educación en toda la provincia.

La recorrida de la ministra Patricia Campos continuará durante el verano en distintos puntos de Río Negro, con el objetivo de supervisar avances y asegurar que cada escuela esté preparada para recibir a la comunidad educativa en 2026.